IND A vs AUS A: इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए टीम को पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में 162 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों व बल्लेबाजों दोनों का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा और भारत ने एक यूनिट के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। इस टेस्ट मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने में कुमार कुशाग्र ने बाजी मारी जबकि सबसे ज्यादा विकेट लेने में शम्स मुलानी सफल रहे।

कुमार कुशाग्र-शम्स मुलानी रहे नंबर 1

भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार कुशाग्र पहले स्थान पर रहे जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में एक शतकीय पारी के साथ कुल 159 रन बनाए जबकि साई सुदर्शन ने 96 रन बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर तनुष कोटियान रहे जिन्होंने इस मैच में कुल 77 रन बनाए जबकि जेसन संघा 75 रन के साथ चौथे तो वहीं भारतीय कप्तान देवदत्त पडिक्कल 62 रन के साथ 5वें नंबर पर रहे।

इस टेस्ट मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भारतीय स्पिनर शम्स मुलानी ने बाजी मारी और उन्होंने कुल 7 विकेट लिए जबकि टोड मर्फी ने भी 7 विकेट लिए और दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। इस मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजी तुषार देशपांडे लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे जबकि तीसरे नंबर पर तनुष कोटियान और कोरी रोचिचिओली रहे जिन्होंने 4-4 सफलता हासिल की।

भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाजमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट46
कुमार कुशाग्र1215915953.18162
साई सुदर्शन12964851.0660
तनुष कोटियान127738.550.6642
जेसन संघा 12723682.7692
देवदत्त पडिक्कल12623160.7870
गेंदबाजमैचओवर्सगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
टेड मर्फी148.3291717.8612510
शम्स मुलानी134.1205717.7112410
तुषार देशपांडे12112659.24600
कोरी रोचिचिओली13923443212810
तनुष कोटियान119.31174228800
अंशुल कंबोज1201203133900
ब्रेंडन डॉगेट132192324.677400
लियान स्कॉट120120319.675900
फर्गस ओ’नील123.41421676700
प्रफुल्ल हिंगे115901464600
जेसन संघा18481363600

रविंद्र जडेजा नंबर 1, कुलदीप टॉप-5 में; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं जबकि कुलदीप यादव भी टॉप-5 में शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)