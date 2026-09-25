IND A vs AUS A: इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए टीम को पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में 162 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों व बल्लेबाजों दोनों का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा और भारत ने एक यूनिट के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। इस टेस्ट मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने में कुमार कुशाग्र ने बाजी मारी जबकि सबसे ज्यादा विकेट लेने में शम्स मुलानी सफल रहे।

कुमार कुशाग्र-शम्स मुलानी रहे नंबर 1

भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार कुशाग्र पहले स्थान पर रहे जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में एक शतकीय पारी के साथ कुल 159 रन बनाए जबकि साई सुदर्शन ने 96 रन बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर तनुष कोटियान रहे जिन्होंने इस मैच में कुल 77 रन बनाए जबकि जेसन संघा 75 रन के साथ चौथे तो वहीं भारतीय कप्तान देवदत्त पडिक्कल 62 रन के साथ 5वें नंबर पर रहे।

इस टेस्ट मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भारतीय स्पिनर शम्स मुलानी ने बाजी मारी और उन्होंने कुल 7 विकेट लिए जबकि टोड मर्फी ने भी 7 विकेट लिए और दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। इस मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजी तुषार देशपांडे लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे जबकि तीसरे नंबर पर तनुष कोटियान और कोरी रोचिचिओली रहे जिन्होंने 4-4 सफलता हासिल की।

भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 कुमार कुशाग्र 1 2 159 159 53.18 16 2 साई सुदर्शन 1 2 96 48 51.06 6 0 तनुष कोटियान 1 2 77 38.5 50.66 4 2 जेसन संघा 1 2 72 36 82.76 9 2 देवदत्त पडिक्कल 1 2 62 31 60.78 7 0

गेंदबाज मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट टेड मर्फी 1 48.3 291 7 17.86 125 1 0 शम्स मुलानी 1 34.1 205 7 17.71 124 1 0 तुषार देशपांडे 1 21 126 5 9.2 46 0 0 कोरी रोचिचिओली 1 39 234 4 32 128 1 0 तनुष कोटियान 1 19.3 117 4 22 88 0 0 अंशुल कंबोज 1 20 120 3 13 39 0 0 ब्रेंडन डॉगेट 1 32 192 3 24.67 74 0 0 लियान स्कॉट 1 20 120 3 19.67 59 0 0 फर्गस ओ’नील 1 23.4 142 1 67 67 0 0 प्रफुल्ल हिंगे 1 15 90 1 46 46 0 0 जेसन संघा 1 8 48 1 36 36 0 0

रविंद्र जडेजा नंबर 1, कुलदीप टॉप-5 में; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं जबकि कुलदीप यादव भी टॉप-5 में शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)