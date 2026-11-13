सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत 14 नवंबर से होगी और इस सीजन में कौन सबसे ज्यादा रन बनाता है इस पर सबकी निगाहें लगी रहने वाली है। वहीं इस टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर देवदत्त पडिक्कल मौजूद हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन, अभिषेक शर्मा से आगे हैं। श्रेयस अय्यर टॉप-5 में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन वो छठे स्थान पर जरूर मौजूद हैं।

देवदत्त पडिक्कल हैं एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में देवदत्त पडिक्कल पहले नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2019-20 में 12 मैचों में कुल 580 रन बनाए थे और उनका बेस्ट स्कोर उस सीजन में नाबाद 122 रन था। उन्होंने इस सीजन में एक शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहन प्रमोद कदम हैं जिन्होंने 2018-19 में 12 मैचों में 536 रन बनाए थे जिसमें 5 अर्धशतक भी शामिल थे।

इस टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर इशान किशन हैं जिन्होंने 2025-26 में 10 मैचों में 517 रन बनाए थे जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 117 रन था। इशान के बाद यानी चौथे नंबर पर रियान पराग हैं जिन्होंने 2023-24 में 10 मैचों में 510 रन बनाए थे जबकि अभिषेक शर्मा लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने 2023-24 में 10 मैचों में 485 रन बनाए थे। लिस्ट में छठे नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने 2018-19 में 10 मैचों में 484 रन बनाए थे और इस दौरान 2 शतक और एक अर्धशतकीय पारी खेली थी और उनका बेस्ट स्कोर 147 रन था।

सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 देवदत्त पडिक्कल 12 12 3 580 122* 64.44 330 175.75 1 5 0 59 33 रोहन प्रमोद कदम 12 12 2 536 89 53.6 413 129.78 0 5 1 63 14 इशान किशन 10 10 1 517 113* 57.44 262 197.32 2 2 0 51 33 रियान पराग 10 10 4 510 76* 85 279 182.79 0 7 0 31 40 अभिषेक शर्मा 10 10 0 485 112 48.5 252 192.46 2 3 1 35 39

पाकिस्तानी ओपनर उस्मान खान ने आर्यवीर सहवाग को छोड़ा पीछे; U19 एशिया कप में सबसे ज्यादा 4-6 लगाने वाले टॉप-5 बैटर

पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान ने सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में आर्यवीर सहवाग को पीछे छोड़ दिया तो वहीं आर्यवीर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)