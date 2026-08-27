भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन दूसरे मैच के ड्रॉ होने के साथ हुआ, लेकिन भारत को इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत मिली। इस टेस्ट सीरीज में देवदत्त पडिक्कल का बल्ला जमकर चला और उन्होंने भारत के लिए जमकर रन बनाए, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक लगाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया और इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए।

इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सोनल दिनुशा पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 2 मैचों में कुल 3 शतक की मदद से 420 रन बनाए जबकि देवदत्त पडिक्कल इस मामले में दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 2 मैचों में 2 शतक की मदद से 328 रन बनाए। इस सूची में तीसरे नंबर पर 2 मैचों में एक शतक की मदद से 173 रन बनाकर ध्रुव जुरेल मौजूद रहे जबकि चौथे नंबर पर पसिंदु सूरियाबंदारा रहे जिन्होंने 2 मैचों में 172 रन बनाए। पांचवें स्थान पर ऋषभ पंत रहे जिन्होंने 2 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से 168 रन बनाए।

इस टेस्ट सीरीज में मानव सुतार की गेंदबाजी शानदार रही और वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। मानव सुतार ने 2 मैचों में 16 विकेट लिए जिसमें एक बार 4 विकेट हॉल जबकि एक बार 5 विकेट हॉल भी शामिल रहा। दूसरे स्थान पर असिथा मदुसंका फर्नांडो रहे जिन्होंने 2 मैचों में 10 विकेट लिए जबकि तीसरे स्थान पर 2 मैचों में 9 विकेट लेने वाले प्रभात जयसूर्या मौजूद रहे। रविंद्र जडेजा ने 2 मैचों में 8 विकेट लिए और वो चौथे स्थान पर रहे जबकि 5वें नंबर पर 2 मैचों में 7 विकेट लेकर प्रसिद्ध कृष्णा रहे।

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 सोनल दिनुशा 2026-2026 2 4 1 420 133* 140 722 58.17 3 1 0 28 8 देवदत्त पडिक्कल 2026-2026 2 3 0 328 167 109.33 498 65.86 2 0 0 33 1 ध्रुव जुरेल 2026-2026 2 3 1 173 115* 86.5 260 66.53 1 1 0 14 3 पसिंदु सूरियाबंदारा 2026-2026 2 3 0 172 92 57.33 307 56.02 0 2 1 19 1 ऋषभ पंत 2026-2026 2 3 0 168 66 56 220 76.36 0 2 0 18

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकानॉमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट मानव सुतार 2026-2026 2 4 650 108.2 11 337 16 6/55 21.06 3.11 40.62 1 1 असिथा फर्नांडो 2026-2026 2 3 333 55.3 6 200 10 4/31 20.00 3.60 33.30 2 0 प्रभात जयसूर्या 2026-2026 2 3 552 92.0 13 284 9 4/109 31.55 3.08 61.33 1 0 रविंद्र जडेजा 2026-2026 2 4 615 102.3 16 267 8 3/57 33.37 2.60 76.87 0 0 प्रसिद्ध कृष्णआ 2026-2026 2 4 351 58.3 8 172 7 3/52 24.57 2.94 50.14 0 0

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)