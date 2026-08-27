भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन दूसरे मैच के ड्रॉ होने के साथ हुआ, लेकिन भारत को इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत मिली। इस टेस्ट सीरीज में देवदत्त पडिक्कल का बल्ला जमकर चला और उन्होंने भारत के लिए जमकर रन बनाए, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक लगाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया और इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए।

इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सोनल दिनुशा पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 2 मैचों में कुल 3 शतक की मदद से 420 रन बनाए जबकि देवदत्त पडिक्कल इस मामले में दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 2 मैचों में 2 शतक की मदद से 328 रन बनाए। इस सूची में तीसरे नंबर पर 2 मैचों में एक शतक की मदद से 173 रन बनाकर ध्रुव जुरेल मौजूद रहे जबकि चौथे नंबर पर पसिंदु सूरियाबंदारा रहे जिन्होंने 2 मैचों में 172 रन बनाए। पांचवें स्थान पर ऋषभ पंत रहे जिन्होंने 2 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से 168 रन बनाए।

इस टेस्ट सीरीज में मानव सुतार की गेंदबाजी शानदार रही और वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। मानव सुतार ने 2 मैचों में 16 विकेट लिए जिसमें एक बार 4 विकेट हॉल जबकि एक बार 5 विकेट हॉल भी शामिल रहा। दूसरे स्थान पर असिथा मदुसंका फर्नांडो रहे जिन्होंने 2 मैचों में 10 विकेट लिए जबकि तीसरे स्थान पर 2 मैचों में 9 विकेट लेने वाले प्रभात जयसूर्या मौजूद रहे। रविंद्र जडेजा ने 2 मैचों में 8 विकेट लिए और वो चौथे स्थान पर रहे जबकि 5वें नंबर पर 2 मैचों में 7 विकेट लेकर प्रसिद्ध कृष्णा रहे।

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
सोनल दिनुशा2026-2026241420133*14072258.17310288
देवदत्त पडिक्कल2026-2026230328167109.3349865.86200331
ध्रुव जुरेल2026-2026231173115*86.526066.53110143
पसिंदु सूरियाबंदारा2026-20262301729257.3330756.02021191
ऋषभ पंत2026-2026230168665622076.3602018
गेंदबाजसालमैचपारीगेंदओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकानॉमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
मानव सुतार2026-202624650108.211337166/5521.063.1140.6211
असिथा फर्नांडो2026-20262333355.36200104/3120.003.6033.3020
प्रभात जयसूर्या 2026-20262355292.01328494/10931.553.0861.3310
रविंद्र जडेजा2026-202624615102.31626783/5733.372.6076.8700
प्रसिद्ध कृष्णआ2026-20262435158.3817273/5224.572.9450.1400

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)