भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल महज दो टेस्ट मैचों की तीन पारियां खेलकर ही साल 2026 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका सीरीज में गॉल टेस्ट में पहली पारी में 167 और फिर दूसरी पारी में 44 रन बनाए थे। उसके बाद कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 117 रन की पारी खेली थी। यही कारण है कि वह इस साल अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

पडिक्कल 3 पारियों में 328 रन अब तक बना चुके हैं। उनके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत मौजूद हैं जिन्होंने 4 पारियों में 249 रन बनाए हैं। वहीं कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में नाबाद शतक लगाने वाले ध्रुव जुरेल भी लिस्ट के टॉप 5 में मौजूद हैं। यशस्वी जायसवाल टॉप 5 से बाहर हैं और वह शीर्ष 10 भारतीयों में छठे स्थान पर हैं।

कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। सिर्फ इस लिस्ट के टॉप 4 खिलाड़ी ही ऐसे हैं जिन्होंने इस साल 200 या उससे ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। पांचवें स्थान पर मौजूद ध्रुव जुरेल ने अब तक 4 पारियों में 192 रन इस साल में बनाए हैं।

साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदें खेलींस्ट्राइक रेट100s50s0s4s6s
देवदत्त पडिक्कल2*3328167109.3349865.86200331
ऋषभ पंत3*42498162.2534173.02030248
केएल राहुल3*423510058.7542055.95110254
शुभमन गिल3*420012650.0033360.06110241
ध्रुव जुरेल3*4192115*64.0028068.57110183
यशस्वी जायसवाल3*41014525.2512580.80001190
साई सुदर्शन11818181.0010477.88010130
मानव सुतार3*4792819.7516049.3700072
रविंद्र जडेजा2*3654321.6612751.1800050
वाशिंगटन सुंदर115252*6876.4701051

देवदत्त पडिक्कल-ध्रुव जुरेल की एंट्री, सरफराज खान भी लिस्ट में; ये हैं WTC में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 भारतीय

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 बल्लेबाजों की सूचि में नंबर 1 पर कप्तान शुभमन गिल हैं। वहीं लगातार दो शतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने भी इस लिस्ट में एंट्री कर ली है। ध्रुव जुरेल भी इसका हिस्सा बने हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर