देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए खुद को साबित किया है और इस पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। देवदत्त ने साफ तौर पर साई सुदर्शन को चुनौती दी है जो नंबर 3 के लिए इससे पहले तक भारतीय टीम मैनजमेंट की पहली पसंद थे। अब देवदत्त के इस तरह से प्रदर्शन के बाद क्या वो नंबर 3 पर खेलेंगे या फिर साई की वापसी के बात उनका पत्ता कटेगा ये तो बाद की बात हैं, लेकिन देवदत्त ने कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाकर सौरव गांगुली का एक बड़ा रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया था।

देवदत्त पडिक्कल ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड

देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाए और वो अब विदेश में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट की पहली 5 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। देवदत्त ने टेस्ट क्रिकेट की पहली 5 पारियों में विदेशी धरती पर कुल 353 रन बनाए हैं और वो सौरव गांगुली से आगे निकल गए जिन्होंने टेस्ट में विदेशी धरती पर भारत की तरफ से पहली पारी में पारियों में कुल 331 रन बनाए थे।

टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर पहली पांच पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर हैं जिन्होंने कुल 318 रन बनाए थे जबकि इस सूची में चौथे नंबर पर सुनील गावस्कर हैं जिन्होंने 313 रन बनाए थे। भारतीय टेस्ट टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने भारत से बाहर यानी विदेश में टेस्ट की पहली पांच पारियों में कुल 288 रन बनाए थे।

विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन

◎ 353 रन: देवदत्त पडिक्कल

◎ 331 रन: सौरव गांगुली

◎ 318 रन: गौतम गंभीर

◎ 313 रन: सुनील गावस्कर

◎ 288 रन: यशस्वी जायसवाल

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