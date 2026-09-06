East Zone vs South Zone, Final, Duleep Trophy 2026: साउथ जोन की टीम ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले के लिए ईस्ट जोन के खिलाफ अपनी प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए। फाइनल मुकाबले के लिए देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज टीम से जुड़े थे और उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। तिलक वर्मा टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन फाइनल में उन्होंने टॉस गंवा दिया और टीम पहले गेंदबाजी कर रही है।

साउथ जोन ने किए 4 बदलाव

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच के लिए साउथ जोन ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए। सेमीफाइनल में खेलने वाले कोडिमेला हिमतेजा, तनय त्यागराजन, कवुरी सैतेजा और विध्वथ कवेरप्पा को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया जबकि इनकी जगह इस टीम की प्लेइंग इलेवन में देवदत्त पडिक्कल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा वी मिलिंद को शामिल किया गया। तिलक वर्मा की कप्तानी में साउथ जोन की टीम ने सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और इस टीम की नजर खिताबी जीत पर लगी है।

फाइनल मुकाबले में टॉस के बाद साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा नेकहा कि टॉस से ठीक पहले मेरी बात इशान किशन से हुई थी और हम पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। मुझे लगता है कि पिच में नमी है और हमारी तेज गेंदबाजी अटैक सिराज के आने के बाद और मजबूत हुई है और हम शुरुआती विकेट लेना चाहते हैं। हमने फाइनल मैच के लिए टीम में चार बदलाव किए हैं और सिराज, देवदत्त पडिक्कल, विजय और सीवी मिलिंद टीम में आए हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल मैच के लिए साउथ जोन की प्लेइंग इलेवन

रिकी भुई, एन जगदीसन (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, सीवी मिलिंद, एमडी निधिश।

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