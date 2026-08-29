श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का कमाल मानव सुतार ने किया और दो मैचों में उन्होंने 16 विकेट चटकाए। मानव सुतार इस टेस्ट सीरीज में ओवरऑल भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे तो वहीं देवदत्त पडिक्कल ने (328 रन) भारत के लिए सबसे ज्यादा रन 2 मैचों में बनाए, लेकिन जब बारी इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज के चयन की आई तो बाजी मारी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने जिन्होंने 2 मैचों में 7 विकेट लिए।

प्रसिद्ध कृष्णा को मिला इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

श्रीलंका दौरे पर जसप्रीत बुमराह नहीं गए थे और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाई। उन्होंने 24.57 की औसत से कुल 7 विकेट लिए और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत को इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत मिली थी और प्रसिद्ध कृष्णा ने श्रीलंका के स्पिन कंडीशन में भी अच्छा प्रदर्शन किया और विरोधी टीम के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला जो उन्हें भारत के परफॉर्मेंस एनालिस्ट हरि प्रसाद मोहन ने दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की तैयारी, अनुशासतन और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगतार चुनौती देने की काबिलियत की तारीफ की। बीसीसीआई के द्वारा जारी की गई एक वीडियो में हरि प्रसाद ने कहा कि इस टेस्ट सीरीज का इम्पैक्ट प्लेयर उस खिलाड़ी को चुना गया है जिसने कड़ी मेहनत की, गेंद से कमाल दिखाया और मुश्किल हालात में भी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया साथ ही उन्हें जब भी मौका मिला अपनी गेंदबाजी से असर डाला।

हरि प्रसाद ने यह भी बताया कि पूरे दौरे के दौरान कृष्णा ने डेटा में बहुत दिलचस्पी दिखाई और विरोधी टीम के खिलाफ तैयारी के लिए लगातार जानकारी मांगते रहे। उन्होंने कहा कि जब से हम कोलंबो पहुंचे वह लगातार मुझसे बहुत सारा डेटा मांगते रहे। सच कहूं तो अगर इस टीम में कोई ऐसा है जो एनालिस्ट का दूसरा काम भी कर सकता है तो वह कृष्णा ही हैं। हरि प्रसाद ने आगे कहा कि उनकी कभी न हार मानने वाली सोच, विकेट लेने की काबिलियत, मैच पर असर डालने और मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने की आदत जो मुझे पसंद है इन सब वजहों से मैं प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लूंगा।

रोहित आखिरी पायदान पर, कोहली नंबर 1, सचिन-द्रविड़ लिस्ट में; सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय कप्तान

टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं जबकि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं जो रोहित शर्मा से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)