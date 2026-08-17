भारतीय टेस्ट टीम के बैटर देवदत्त पडीक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए, लेकिन वो इस मैच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से स्टंप आउट हो गए। देवदत्त को मैच के दूसरे दिन प्रभात जयसूर्या की गेंद पर श्रीलंका के विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने स्टंप आउट कर दिया और उनकी शानदार पारी का समापन हो गया। देवदत्त पडीक्कल की इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया और उन्होंने मुरली विजय का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

देवदत्त पडीक्कल ने तोड़ा मुरली विजय का रिकॉर्ड

देवदत्त पडीक्कल 167 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हुए और वो अब भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट होने से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए जहां पहले मुरली विजय थे। मुरली विजय अब लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। दरअसल मुरली विजय टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ एक बार 155 रन की पारी खेलकर स्टंप आउट हो गए थे।

भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट होने से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 176 रन की पारी खेली थी और स्टंप हो गए थे। अब दूसरे नंबर पर देवदत्त आ गए जबकि मुरली तीसरे नंबर पर आ गए तो वहीं इस सूची में चौथे स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ 148 रन की पारी खेलकर स्टंप आउट हुए थे। वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर द्रविड़ के साथ पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की पारी खेलकर स्टंप आउट हुए थे।

टेस्ट क्रिकेट में स्टंप आउट होने से पहले भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

176 रन – रोहित शर्मा बनाम दक्षिण अफ्रीका

167 रन – देवदत्त पडिक्कल बनाम श्रीलंका

155 रन – मुरली विजय बनाम श्रीलंका

148 रन – राहुल द्रविड़ बनाम इंग्लैंड

148 रन – एमएस धोनी बनाम पाकिस्तान

श्रीलंका में 150 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय

प्लेयर उम्र रन वेन्यू साल देवदत्त पडीक्कल 26 साल, 39 दिन 167 गॉल 2026 चेतेश्वर पुजारा 29 साल, 182 दिन 153 गॉल 2017 वीरेंद्र सहवाग 29 साल, 285 दिन 201 गॉल 2008 शिखर धवन 31 साल, 223 दिन 190 गॉल 2017 सचिन तेंदुलकर 37 साल, 93 दिन 203 कोलंबो 2010

सहवाग नंबर 1, रोहित हैं गावस्कर से आगे, राहुल लिस्ट में; टेस्ट की 55 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय ओपनर

टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर भारत की तरफ से पहली 55 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग पहले नंबर पर हैं जबकि केएल राहुल ने पंकज राय का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)