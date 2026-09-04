दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर से ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले जहां इशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा के खेलने पर असमंजस बना हुआ है। वहीं तीन धाकड़ भारतीय खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में खेलने को कहा गया है। यह तीनों खिलाड़ी भारत के मौजूदा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे और श्रीलंका दौरे पर दोनों टेस्ट मैच भी खेले थे।

आपको बता दें पीटीआई की रिपोर्ट के मताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, श्रीलंका सीरीज के नायक देवदत्त पडिक्कल और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को चेन्नई में छह सितंबर से शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन के खिलाफ साउथ जोन की ओर से खेलने के लिए कहा गया है। अगर यह तीनों खिलाड़ी इस टीम में शामिल हुए और तिलक वर्मा भी फाइनल मुकाबला खेले तो इशान किशन की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी की उपकप्तानी वाली ईस्ट जोन के लिए खतरा बढ़ सकता है।

पडिक्कल इंडिया ए की टीम का बन सकते हिस्सा!

इसकी जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर जानकारी दी,”राहुल, पडिक्कल और सिराज अभी कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। राष्ट्रीय चयनकर्ता चाहते हैं कि जो भी भारतीय खिलाड़ी उपलब्ध हैं, वह दलीप ट्रॉफी फाइनल खेलें। इन तीनों ने आखिरी बार 27 अगस्त को श्रीलंका दौरे पर इंटरनेशनल मैच खेला था। अब वह 27 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेलेंगे। पडिक्कल वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं इसलिए हो सकता है कि वह भारत ए सीरीज खेलें। लेकिन अगर उन्हें दलीप ट्रॉफी के फाइनल में खेलने का मौका मिलता है, तो उन्हें खेलना चाहिए।”

गौरतलब है कि 3 सितंबर को आयोजित हुई बीसीसीआई की सालाना बैठक में पारिवारिक वजहों से शामिल नहीं हो पाने के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। फिर भी अगरकर दलीप ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए चेन्नई में होंगे। अगरकर का अनुबंध चार अक्टूबर को खत्म हो रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने के मामले पर उनसे बात करते हैं या नहीं।

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल कब, वैभव सूर्यवंशी होंगे एक्शन में, साउथ जोन से फाइनल में होगी ईस्ट जोन की भिड़ंत

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबलों की टीमें पक्की हो चुकी हैं। सेमीफाइनल में जीत के बाद ईस्ट जोन और साउथ जोन ने फाइनल में जगह बनाई है। अब फाइनल मुकाबले में इशान किशन और तिलक वर्मा की टीमें आमने-सामने होंगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





