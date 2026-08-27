देवदत्त पडिक्कल ने मौजूदा श्रीलंका दौरे पर गॉल और कोलंबो दोनों में शतक लगाए। गॉल में उन्होंने अपने करियर का पहला शतक लगाया था। इसके बाद कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने दूसरा शतक ठोक दिया। उनके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी कोलंबो में शतक लगाया और यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक था। यह दोनों खिलाड़ी अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 भारतीयों की लिस्ट में पहुंच चुके हैं।

इस लिस्ट में भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल 10 शतकों के साथ टॉप पर काबिज हैं। वहीं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 9 शतक लगाकर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। यशस्वी जायसवाल ने 7 शतक लगाए हैं। एक शतक लगाने वाले सरफराज खान भी टॉप 15 की लिस्ट में शामिल हैं। केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा सभी इस लिस्ट में विराट कोहली से ऊपर मौजूद हैं।

WTC में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100s 50s 0s 4s 6s शुभमन गिल 42* 76 2917 269 42.27 4779 61.03 10 9 5 327 46 रोहित शर्मा 40 69 2716 212 41.15 4657 58.32 9 8 2 322 56 यशस्वी जायसवाल 30* 56 2588 214* 47.92 3896 66.42 7 13 7 326 45 केएल राहुल 35* 65 2283 137 36.82 4783 47.73 6 10 3 274 20 ऋषभ पंत 42* 74 2948 146 42.11 3959 74.46 6 18 2 320 82 रविंद्र जडेजा 50* 76 2675 175* 41.79 5217 51.27 5 18 4 254 42 विराट कोहली 46 79 2617 254* 35.36 5059 51.72 5 11 7 296 11 मयंक अग्रवाल 19 33 1293 243 39.18 2407 53.71 4 4 1 170 23 अजिंक्य रहाणे 29 49 1589 115 34.54 3369 47.16 3 9 4 189 9 देवदत्त पडिक्कल 4* 6 418 167 69.66 695 60.14 2 1 1 45 2 ध्रुव जुरेल 11* 18 632 125 42.13 1083 58.35 2 2 1 61 13 रविचंद्रन अश्विन 41 58 1142 113 20.76 2115 53.99 2 3 6 133 9 सरफराज खान 6 11 371 150 37.10 495 74.94 1 3 3 44 8 नितीश कुमार रेड्डी 10 16 396 114 26.40 691 57.30 1 0 2 40 10 हनुमा विहारी 12 21 672 111 37.33 1530 43.92 1 4 0 88 1

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





