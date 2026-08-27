देवदत्त पडिक्कल ने मौजूदा श्रीलंका दौरे पर गॉल और कोलंबो दोनों में शतक लगाए। गॉल में उन्होंने अपने करियर का पहला शतक लगाया था। इसके बाद कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने दूसरा शतक ठोक दिया। उनके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी कोलंबो में शतक लगाया और यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक था। यह दोनों खिलाड़ी अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 भारतीयों की लिस्ट में पहुंच चुके हैं।
इस लिस्ट में भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल 10 शतकों के साथ टॉप पर काबिज हैं। वहीं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 9 शतक लगाकर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। यशस्वी जायसवाल ने 7 शतक लगाए हैं। एक शतक लगाने वाले सरफराज खान भी टॉप 15 की लिस्ट में शामिल हैं। केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा सभी इस लिस्ट में विराट कोहली से ऊपर मौजूद हैं।
WTC में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|शुभमन गिल
|42*
|76
|2917
|269
|42.27
|4779
|61.03
|10
|9
|5
|327
|46
|रोहित शर्मा
|40
|69
|2716
|212
|41.15
|4657
|58.32
|9
|8
|2
|322
|56
|यशस्वी जायसवाल
|30*
|56
|2588
|214*
|47.92
|3896
|66.42
|7
|13
|7
|326
|45
|केएल राहुल
|35*
|65
|2283
|137
|36.82
|4783
|47.73
|6
|10
|3
|274
|20
|ऋषभ पंत
|42*
|74
|2948
|146
|42.11
|3959
|74.46
|6
|18
|2
|320
|82
|रविंद्र जडेजा
|50*
|76
|2675
|175*
|41.79
|5217
|51.27
|5
|18
|4
|254
|42
|विराट कोहली
|46
|79
|2617
|254*
|35.36
|5059
|51.72
|5
|11
|7
|296
|11
|मयंक अग्रवाल
|19
|33
|1293
|243
|39.18
|2407
|53.71
|4
|4
|1
|170
|23
|अजिंक्य रहाणे
|29
|49
|1589
|115
|34.54
|3369
|47.16
|3
|9
|4
|189
|9
|देवदत्त पडिक्कल
|4*
|6
|418
|167
|69.66
|695
|60.14
|2
|1
|1
|45
|2
|ध्रुव जुरेल
|11*
|18
|632
|125
|42.13
|1083
|58.35
|2
|2
|1
|61
|13
|रविचंद्रन अश्विन
|41
|58
|1142
|113
|20.76
|2115
|53.99
|2
|3
|6
|133
|9
|सरफराज खान
|6
|11
|371
|150
|37.10
|495
|74.94
|1
|3
|3
|44
|8
|नितीश कुमार रेड्डी
|10
|16
|396
|114
|26.40
|691
|57.30
|1
|0
|2
|40
|10
|हनुमा विहारी
|12
|21
|672
|111
|37.33
|1530
|43.92
|1
|4
|0
|88
|1
देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर
श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर