देवदत्त पडिक्कल ने मौजूदा श्रीलंका दौरे पर गॉल और कोलंबो दोनों में शतक लगाए। गॉल में उन्होंने अपने करियर का पहला शतक लगाया था। इसके बाद कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने दूसरा शतक ठोक दिया। उनके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी कोलंबो में शतक लगाया और यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा शतक था। यह दोनों खिलाड़ी अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 भारतीयों की लिस्ट में पहुंच चुके हैं।

इस लिस्ट में भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल 10 शतकों के साथ टॉप पर काबिज हैं। वहीं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 9 शतक लगाकर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। यशस्वी जायसवाल ने 7 शतक लगाए हैं। एक शतक लगाने वाले सरफराज खान भी टॉप 15 की लिस्ट में शामिल हैं। केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा सभी इस लिस्ट में विराट कोहली से ऊपर मौजूद हैं।

WTC में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 15 भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदें खेलींस्ट्राइक रेट100s 50s 0s 4s 6s
शुभमन गिल42* 76 2917 26942.27477961.03109532746
रोहित शर्मा4069271621241.15465758.3298232256
यशस्वी जायसवाल30*562588214*47.92389666.42713732645
केएल राहुल35*65228313736.82478347.73610327420
ऋषभ पंत42*74294814642.11395974.46618232082
रविंद्र जडेजा50*762675175*41.79521751.27518425442
विराट कोहली46792617254*35.36505951.72511729611
मयंक अग्रवाल1933129324339.18240753.7144117023
अजिंक्य रहाणे2949158911534.54336947.163941899
देवदत्त पडिक्कल4*641816769.6669560.14211452
ध्रुव जुरेल11*1863212542.13108358.352216113
रविचंद्रन अश्विन4158114211320.76211553.992361339
सरफराज खान61137115037.1049574.94133448
नितीश कुमार रेड्डी101639611426.4069157.301024010
हनुमा विहारी122167211137.33153043.92140881

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर