भारत ने श्रीलंंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया और देवदत्त पडिक्कल इस टेस्ट सीरीज में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए खूब प्रभावित किया। श्रीलंका की मुश्किल पिच पर जहां यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज कुछ खास नहीं पाए वहां देवदत्त ने भारत के लिए दो शतकीय पारी भी खेली और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका भी निभाई।

देवदत्त पडिक्कल इस टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि इस टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने सबसे ज्यादा 420 रन बनाए और भारतीय गेंदबाज मानव सुतार ने सबसे ज्यादा 16 विकेट लिए और ये दोनों प्लेयर ऑफ द सीरीज के बड़े दावेदार थे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने बाजी मार ली और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

देवदत्त पडिक्कल ने खेली सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी

भारत-श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज में देवदत्त ने भारत के लिए 2 मैचों में 2 शतक के साथ कुल 328 रन बनाए और वो इस टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी रहे। देवदत्त ने इस टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 167 रन की पारी गॉल में खेली थी और ये सबसे बड़ी पारी इस टेस्ट सीरीज की भी रही। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सोनल रहे जिन्होंने दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 133 रन की पारी खेली जबकि ध्रुव जुरेल लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाबाद 115 रन की पारी खेलकर रहे।

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

बल्लेबाज रन गेंद स्ट्राइक रेट विरुद्ध चौके छक्के देवदत्त पडिक्कल 167 230 72.61 Sri Lanka 15 1 सोनल दिनुशा 100 168 59.52 India 4 2 सोनल दिनुशा 84 128 65.62 India 8 1 केएल राहुल 82 175 46.86 Sri Lanka 10 1 निरोशन डिकवेला 80 115 69.57 India 7 0

भारत-श्रीलंका टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बैटर

देवदत्त पडिक्कल- 328 रन

ध्रुव जुरेल- 173 रन

ऋषभ पंत- 168 रन

केएल राहुल- 135 रन

यशस्वी जायसवाल- 77 रन

देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)