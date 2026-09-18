भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के 95वें सलाना आम बैठक (AGM) के बाद सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार (18 सितंबर) को मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के भविष्य पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की दुनिया में 15 दिन बहुत लंबा समय होता है। अगरकर ने बुधवार को नई दिल्ली में मौजूदा कार्यकाल की अपनी आखिरी चयन बैठक की। उनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है।

सैकिया ने एजीम के बाद बीसीसीआई हेडक्वार्टर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘अभी भी हमारे पास 15 दिन हैं। क्रिकेट की दुनिया में 15 दिन बहुत लंबा समय होता है। हम सही समय पर फैसला लेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। आज किसी भी व्यक्ति पर कोई चर्चा नहीं हुई।’

अगरकर की बीसीसीआई से मतभेद

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ऐसी खबरें हैं कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले फिटनेस और शेड्यूलिंग से जुड़े मामलों पर अगरकर की बीसीसीआई से मतभेद हैं। इंग्लैंड दौरे की बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में उनके न आने के बाद अटकलें और बढ़ गईं। एक महीने के अंदर न्यूजीलैंड सीरीज (ए और सीनियर टीम) शुरू होने वाली है।

बीसीसीआई को नहीं मिला बड़ा नाम

इसके मद्देनजर बीसीसीआई को जल्द फैसला लेने की जरूरत है। कई पूर्व खिलाड़ियों को लगता है कि निरंतरता और पिछले तीन सालों में टीम के व्हाइट बॉल प्रदर्शन को देखते हुए अगरकर को बने रहने देना चाहिए। हालांकि, एक ग्रुप है जो बदलाव चाहता है, लेकिन अभी तक बीसीसीआई को कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं मिला है जो वर्ल्ड कप से पहले मुख्य चयनकर्ता की भूमिका में फिट हो सके, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों के भविष्य जैसे बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।

एशिया कप की दोनों ट्रॉफी BCCI कार्यालय आएंगी

साल 2025 में पुरुष एशिया कप की तरह 2026 में महिला एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसीन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। ऐसे में भारत को चैंपियन बनने के बाद भी दोनों ट्रॉफी नहीं मिलीं। पूरी खबर पढ़ें।