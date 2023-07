Deodhar Trophy: साउथ जोन ने 183 गेंद पहले 9 विकेट से जीता मैच, शीर्ष पर मयंक अग्रवाल की टीम; नॉर्थ-ईस्ट की हार की हैट्रिक

Deodhar Trophy 2023: साउथ जोन की ओर से विधवत कावेरप्पा ने 27 और साई किशोर ने 22 रन देकर 3-3 विकेट लिए। अर्जुन तेंदुलकर, विजयकुमार विशाख, वाशिंगटन सुंदर और रोहित रायुडू ने 1-1 विकेट लिए।

साउथ जोन के कप्तान मयंक अग्रवाल ने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। (सोर्स- ट्विटर वीडियो स्क्रीनशॉट/@BCCIdomestic)

देवधर ट्रॉफी के 8वें मुकाबले में साउथ जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ 183 गेंद पहले ही 9 विकेट से जीत हासिल की। यह इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी जीत (विकेटों और गेंदें शेष रहते हुए) है। इससे पहले वेस्ट जोन ने 24 जुलाई 2023 को नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ 149 गेंदें शेष रहते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की थी। दोनों मुकाबले पुडुचेरी में खेले गए। साउथ जोन की यह लगातार तीसरी जीत है। इस जीत से साउथ जोन के 12 अंक हो गए। उसने अंक तालिका में शीर्ष पर अपना स्थान और मजबूत किया। अब उसका नेट रनरेट और बेहतर हो गया है। नॉर्थ ईस्ट जोन की टूर्नामेंट में यह लगातार तीसरी हार है। वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। साउथ जोन (South Zone) ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया। नॉर्थ ईस्ट जोन ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। उसका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ और 49.2 ओवर में पूरी टीम 136 रन पर ऑलआउट हो गई। साउथ जोन के विधवत कावेरप्पा (Vidhwath Kaverappa) ने 27 और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे साई किशोर (Sai Kishore) ने 22 रन देकर 3-3 विकेट लिए। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar), विजयकुमार विशाख, वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) और रोहित रायुडू ने 1-1 विकेट लिए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन को वासुकी कौशिक की जगह टीम में शामिल किया गया था। अर्जुन ने भी आते ही सलामी बल्लेबाज अनूप अहलावत को आउट कर प्रभावित किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ जोन ने महज 19.3 ओवर में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। रोहन कुन्नूमल (Rohan Kunnummal) 87 और नारायण जगदीशन 13 गेंद में 15 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान मयंक अग्रवाल 46 गेंद में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रोहन कुन्नूमल ने अपनी 58 गेंद की पारी में 8 चौके और 5 छक्के लगाए। Also Read Deodhar Trophy 2023: 57 रन पर गिरे 5 विकेट फिर दिखा राजस्थान के बल्लेबाज का तूफान, 11 छक्के और 5 चौके की मदद से ठोके 131 रन नॉर्थ-ईस्ट जोन की टीम कोई भी मजबूत साझेदारी बनाने में विफल रही। उसके लिए सबसे बड़ी भागीदारी चौथे विकेट के लिए 30 रन की रही जो कप्तान एम लांगलोनयाम्बा और के पियोजित के बीच बनी। प्रियोजित 40 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोरर रहे। इसके लिए उन्होंने 104 गेंद खेलीं।

