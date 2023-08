Deodhar Trophy 2023: मयंक अग्रवाल के ओपनर रोहन कुन्नूमल ने जडे़ 4 छक्के 11 चौके, फाइनल में इस टीम के खिलाफ बना डाले 107 रन

मयंक अग्रवाल की टीम के 25 साल के ओपनर बल्लेबाज रोहन ने फाइनल मैच में गजब की पारी खेली और 68 गेंदों पर शतक पूरा किया।

साउथ जोन के ओपनर बल्लेबाज रोहन कुन्नूमल (सोर्स- स्क्रीन ग्रैब)

Deodhar Trophy 2023 Final: देवधर ट्रॉफी 2023 के फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन के खिलाफ साउथ जोन के ओपनर बल्लेबाज रोहन कुन्नूमल ने बेहद तेज पारी खेली और टीम को जिस तरह के शुरुआत की जरूरत थी वो दिलाई। रोहन ने पहले विकेट के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर 180 रन से भी ज्यादा की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया। इस मैच में साउथ जोन के कप्तान मयंक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 68 गेंदों पर रोहन ने छक्का लगाकर पूरा किया शतक रोहित ने ईस्ट जोन के खिलाफ इस मैच में टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत कप्तान मयंक के साथ की और क्रीज पर आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने शुरुआत से ही खुलकर बल्लेबाजी करने की शुरु की और अपने शतक सिर्फ 68 गेंदों पर पूरा कर लिया। अपने शतक पूरा करने के लिए पहले उन्होंने एक चौका लगाया और जब वो 95 रन पर पहुंच गए तब छक्का लगाकर शतक पूरा किया। शतक लगाने के बाद वो ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और इस पारी में 75 गेंदों पर 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से 107 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 142.67 का रहा। रोहन के लिस्ट एक क्रिकेट का यह तीसरा शतक रहा और उन्होंने लिस्ट के 22 मैचों में अब तक इतने शतक लगाए हैं। एक बार फिर से इस टूर्नामेंट में लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे साउथ जोन के कप्तान संजू सैमसन ने भी टीम के लिए बेहद उपयोगी पारी खेली और 83 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 83 रन बनाए। इस मैच में पहले विकेट के लिए मयंक अग्रवाल ने रोहन के साथ मिलकर 181 रन की शानदार साझेदारी की और टीम को एक मजबूत शुरुआत देने का काम किया। इस मैच में रोहन और मयंक दोनों ही उत्कर्ष सिंह की गेंद पर आउट हुए।

