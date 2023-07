Deodhar Trophy 2023: 57 रन पर गिरे 5 विकेट फिर दिखा राजस्थान के बल्लेबाज का तूफान, 11 छक्के और 5 चौके की मदद से ठोके 131 रन

ईस्ट जोन के बल्लेबाज ने नॉर्थ जोन के खिलाफ 11 छक्के और 5 चौकों की मदद से 131 रन की तेज पारी खेली और टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया।

ईस्ट जोन के बल्लेबाज रियान पराग (सोर्स- ट्विटर)

Riyan Parag hundred: आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले रियान पराग देवधर ट्रॉफी 2023 में ईस्ट जोन के लिए खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट के 7वें मैच में उन्होंने नॉर्थ जोन के खिलाफ मैदान पर गजब की तेज पारी खेली। रियान पराग की पारी अहम इस वजह से रही क्योंकि उनकी टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 57 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन रियान की पारी की वजह से उनकी टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन बना डाले। पहली पारी में ईस्ट जोन के लिए रियान के अलावा कुमार कुशाग्र ने भी अच्छी पारी खेली और 98 रन बनाए पर वो अपनी शतक से सिर्फ 2 रन से चूक गए। रियान ने लगाए 11 छक्के, 5 चौके, 102 गेंदों पर बनाए 131 रन रियान पराग ने अपनी पारी से टीम को बखूबी संभालने का काम किया और जब टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज पूरी तरह से लड़खड़ा गए तब उन्होंने छठे क्रम पर आकर टीम को बखूबी संभाल लिया। उन्होंने बेहद प्रेशर सिचुएशन में भी खुलकर धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और पहले अपना शतक 84 गेंदों पर 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से पूरी की। उन्होंने इस मैच में 102 गेंदों का सामना किया और 132 रन बनाए। रियान को इस मैच में कुशाग्र का भरपूर साथ मिला और दोनों ने छठे विकेट के लिए मिलकर 235 रन की बेहद मजबूत पार्टनरशिप कर टीम को बेहद मजबूत स्थिति में ला दिया। कुमार कुशाग्र ने भी काफी अच्छी पारी खेली और 87 गेंदों पर 4 छक्के और 8 चौकों की मदद के साथ 98 रन की पारी खेली, लेकिन अपने शतक से दो रन दूर रह गए। रियान पराग जब आउट हुए तब टीम का स्कोर 293 रन पहुंच चुका था। आखिरी वक्त पर शाहबाज अहमद ने नाबाद 16 रन और मणिशंकर मुरासिंह ने 25 रन की तेज पारी खेलकर टीम के स्कोर को 337 रन तक पहुंचा दिया। नॉर्थ जोन की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज मयंक यादव रहे जिन्होंने 4 विकेट लिए जबकि हर्षित राणा ने 3 सफलता अर्जित की।

