India B vs India C: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

India B vs India C (Ind C vs Ind B) 3rd ODI Live Cricket Score Streaming Online:

देवधर ट्रॉफी 2019 का तीसरा मैच आज यानी कि 2 नवंबर को इंडिया बी और इंडिया सी के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंडिया सी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों ही टीमें शानदार लय में दिख रही हैं और अबतक खेले अपने एक-एक मुकाबले में उसने जीत हासिल की हैं।

ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि वो अपनी लय को बरकरार रखें। इंडिया सी की कमान जहां शुभमन गिल के हाथों में है जो कमाल की लय में दिख रहे हैं तो वहीं इंडिया बी की कप्तानी पार्थिव पटेल कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर टीमें आज किस रणनीति से उतरती हैं।