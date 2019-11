India C vs India A: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

India C vs India A (Ind A vs Ind C) 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online: इंडिया ए और इंडिया सी के बीच 1 नवंबर को रांची में देवधर ट्रॉफी 2019-20 का दूसरा मैच खेला जा रहा है। इंडिया सी के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है।

दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है। इंडिया ए की शुरआत अच्छी नहीं रही है और इंडिया बी के खिलाफ उसे इस सीरीज के पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उसके लिए ये मैच काफी अहम होने वाला है। वहीं, दूसरी तरफ इंडिया सी इस पहले मैच में जीत के साथ धमाकेदार आगाज करना चाहेगी।

दोनों ही टीमों में कई स्टार खिलाड़ी अपना जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। इंडिया सी में जहां दिनेश कार्तिक मयंक अग्रवाल और जलज जैसे स्टार हैं तो वहीं इंडिया में जयदेव, हनुमा विहारी और ईशान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है।