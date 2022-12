Cold Play At Kotla: दिल्ली की ठंड में ठिठुरे तमिलनाडु के क्रिकेटर, मंकी कैप पहन करनी पड़ी गेंदबाजी

Delhi Ranji Trophy, Tamil Nadu Players In Monkey Caps: तमिलनाडु के तेज गेंदबाज लक्ष्मीनारायणन विग्नेश और संदीप वारियर ने अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोज शाह कोटला मैदान) में पहले दिन बहुत ज्यादा ठंड का सामना किया।

कोटला में कोल्ड प्ले: नई दिल्ली में मंगलवार, 27 दिसंबर 2022 को दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद तमिलनाडु के विजय शंकर, संदीप वारियर और वाशिंगटन सुंदर। मैच में गेंदबाजी के दौरान ऊनी टोपी पहने हुए तमिलनाडु के गेंदबाज लक्ष्मीनारायणन विग्नेश (दाएं)। (सोर्स- पीटीआई)

