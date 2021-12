दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने 15 थाना क्षेत्रों से 15 टीमें चुनी हैं। डीसीपी ईशा पांडे ने झुग्गी बस्ती के बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए संयम कप गली क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है।

खेल के जरिए अक्सर मानसिक तनाव दूर करने की बात कही जाती है। साथ की खेल आपको कई गलत चीजों से भी दूर रख सकता है। उसमें सबसे बड़ी चीज है नशा जिसको छुड़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी क्रिकेट का सहारा लिया है। दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट ब्रॉन्च ने जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संयम कप गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है।

दरअसल दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने Say No To Drugs, Value Your Life मुहिम के तहत संयम कप गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। इस मुहिम में झुग्गी बस्ती के बच्चों को जोड़ा जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। जिसमें इस क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी दी गई है।

इस पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें दक्षिण पूर्वी दिल्ली की डीसीपी ईशा पांडे इस मुहिम की जानकारी दे रही हैं। इस वीडियो के पोस्ट में भी बताया गया है कि,’इस अनोखी मुहिम के तहत जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नशे के खिलाफ संयम कप गली क्रिकेट टी20 नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है।’

साउथ ईस्ट दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर ईशा पांडे ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ उन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के विषय में भी जरूरी जानकारी दी।

डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि,’कैच द यंग कॉन्सेप्ट के तहत 15 थाना क्षेत्रों से 15 टीमों का चयन किया गया है। इसमें झुग्गी बस्ती के बच्चों को चुना गया है। इन बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। ताकि वे अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचा सकें।’

गौरतलब है कि नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने इसी साल ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ (एनएमबीए) की शुरूआत 272 बेहद प्रभावित जिलों में की थी। दिल्ली पुलिस भी लगातार इस अभियान में सक्रिय नजर आती है। इसी के तहत इस बार क्रिकेट के जरिए नशे से मुक्ति की कोशिश की गई है।