दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मई 2021 के सागर धनखड़ मर्डर केस में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने जमानत अर्जी खारिज की। विस्तृत आदेश का इंतजार है।

सुशील कुमार ने अधिवक्ता साहिल मलिक के जरिये दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुशील कुमार ने बदली हुई परिस्थितियों का हवाला देते हुए नियमित जमानत मांगी थी। दावा किया गया था कि रोहिणी कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सभी अहम गवाहों से पूछताछ की है।

इससे पहले छह फरवरी को रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के सामने मृतक के पिता की वकील जोशिनि तुली ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में नियमित जमानत दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को यह कहते हुए जमानत रद्द कर दी कि अभी अहम गवाहों से पूछताछ बाकी है।

सुशील कुमार ने इसके बाद 20 अगस्त 2025 को सरेंडर कर दिया। सुशील कुमार के वकील ने कहा था कि परिस्थितियां काफी बदल गई हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष के सभी अहम गवाहों से पूछताछ हो चुकी है और आरोपी के अभियोजन पक्ष के सबूतों को प्रभावित करने या उनसे छेड़छाड़ करने की कोई आंशका नहीं है।

यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार को परिस्थितियों में बदलाव या नए आधार सामने आने पर संबंधित कोर्ट में नई जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी थी। सुशील कुमार की ओर से दायर अर्जी के अनुसार, इस मामले में अभियोजन पक्ष के 222 गवाह हैं। इनमें से 42 अहम गवाहों (घायल व्यक्ति सहित) से पूछताछ हो चुकी है। यह मामला अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज करने के चरण में है।

अर्जी में यह भी कहा गया है कि सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में रखने और वह भी खूंखार अपराधियों के साथ का कोई फायदा नहीं होगा। लगातार जेल में रहने से सुशील कुमार की सेहत को और नुकसान हो रहा है। आरोप है कि 4 और 5 मई 2021 की रात करीब 11:30 बजे, जय भगवान उर्फ ​​सोनू, सागर धनखड़, रविंदर उर्फ ​​बिंदा, भगत उर्फ ​​भगतू और अमित कुमार उर्फ ​​खगड़ का शालीमार बाग और मॉडल टाउन से अपहरण कर लिया गया।

इसके बाद दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में ले जाया गया, जहां सुशील कुमार और उनके साथियों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की। सागर धनखड़ ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुशील कुमार को 2005 में अर्जुन पुरस्कार, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत, 7 दिन में सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 7 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। यह मामला 2021 के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



