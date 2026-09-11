विनेश फोगाट की 2026 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए होने वाले सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। विनेश ने इस ट्रायल में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने उन्होंने मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) का हवाला दिया था, जिसकी वजह से वह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाई थीं।

विनेश को नहीं मिली ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने WFI के 7 सितंबर के सर्कुलर को चुनौती देने वाली फोगाट की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया और उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी। ये ट्रायल 14 सितंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने हैं। कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी की वैधता तय करते समय फोगाट की स्थितियों जैसे प्रेग्नेंसी, बच्चे का जन्म और डिलीवरी के बाद रिकवरी पर विचार करना होगा, लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि सिर्फ इन स्थितियों के आधार पर उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने की अंतरिम इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि वह तय योग्यता शर्तों को पूरा नहीं करती।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 7 सितंबर, 2026 के सर्कुलर के तहत बताए गए क्राइटेरिया सभी एथलीट पर एक जैसे लागू होते हैं। कोई एथलीट जिसने किसी भी वजह से तय कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया है वह रेस्पोंडेंट नंबर 1 (WFI) द्वारा बताई गई एलिजिबिलिटी कैटेगरी में नहीं आएगा। पॉलिसी की जांच किए बिना विनेश फोगाट को छूट देने से उन एथलीट के साथ भेदभाव हो सकता है जो कोर्ट के सामने नहीं थे और उसी तरह की स्थिति में हैं। अदालत ने कहा कि बिना पॉलिसी पर फैसला किए सिर्फ याचिकाकर्ता को ऐसी अंतरिम राहत देने से एक जैसी स्थिति वाले उन एथलीटों के साथ असमान व्यवहार हो सकता है जो इस अदालत के सामने नहीं हैं।

अदालत ने साफ किया कि वह 7 सितंबर के सर्कुलर की वैधता या फोगाट के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय नहीं दे रही है। मैटर्निटी लीव के बाद कॉम्पिटिशन में लौटीं विनेश फोगाट ने 2026 सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने ट्रायल के लिए योग्यता की शर्तें तय करने वाले WFI के सर्कुलर पर रोक लगाने की भी मांग की थी, लेकिन फिलहाल उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है।

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)