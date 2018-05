ऋषभ पंत की फैन हुईं बेन कटिंग की गर्ल फ्रेंड, देर रात ट्वीट कर की तारीफ

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेलते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पंत ने इस मैच में नाबाद 128 रनों की पारी खेली जिसके लिए उन्होंने 63 गेंदों का सामना किया और 15 चौकों के साथ सात छक्के लगाए। पंत की इस बल्लेबाजी की हर कोई तारीफ कर रहा है। आईपीएल का क्रेज कुछ ऐसा है कि भारत के साथ-साथ दूसरे देशों में भी इसे देखना फैन्स बेहद पसंद करते हैं। इस मैच में दिल्ली के लिए ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि, ऋषभ पंत ने अपनी पारी से टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। ऋषभ पंत की पारी को देख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेन कटिंग की गर्लफ्रेंड और पूर्व मिस ऑस्ट्रेलिया एरिन हॉलैंड भी काफी प्रभावित नजर आईं। पंत ने जिस समय शतक लगाया था, उस दौरान ऑस्ट्रेलिया में रात के ढाई बज रहे थे। एरिन हॉलैंड ने पंत के शतक लगाते ही ट्विटर पर उनकी जमकर तारीफ की।

उन्होंने लिखा, ”पंत ने शानदार पारी खेली, मैं सिर्फ पंत की अविश्वसनीय पारी को देखने के लिए जाग रहीं थी। दिल्ली ने अंतिम के दस ओवरों में कमाल की वापसी की है। इस सीजन भारत के लिए पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत बने”। बता दें कि हॉलैंड आईपीएल के कई मुकाबलों में एंकरिंग का काम भी कर चुकी हैं। वहीं पंत ने इस मैच में अपना आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर भी बनाया। इससे पहले उन्होंने पिछले सीजन में गुजरात लायंस के खिलाफ इसी मैदान पर 97 रनों की पारी खेली थी।

Waking up here in Australia to @RishabPant777 ‘s incredible 100!! First Indian player this #VIVOIPL2018 to score a ton – what a talent @StarSportsIndia

