आईपीएल के आगामी सत्र को लेकर तैयारियों का दौर तेज हो गया है खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने का भी सिलसिला जारी है। इसी बीच दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपना नाम बदलने का फैसला किया है। दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से अपना दमखम दिखाने वाली इस टीम ने अब अपना नाम दिल्ली कैपिटल कर लिया है।

Indian Premier League (IPL): Delhi Daredevils has been renamed as Delhi Capitals. pic.twitter.com/8uCOIOnL5P

— ANI (@ANI) December 4, 2018