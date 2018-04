VIDEO: इस दिग्गज ने पकड़ा IPL 2018 का सबसे बेस्ट कैच, विराट कोहली भी रह गए हैरान

दिल्ली डेयरडेविल्स के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने शनिवार को आईपीएल 2018 का एक यादगार कैच पकड़ा। दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच हुए मैच में ट्रेंट बोल्ट ने विराट कोहली का शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेल्यन का रास्ता दिखाया। पारी का 11वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल की अंतिम गेंद पर फुलटॉस गेंद को हवा में तेजी के साथ हवा में खेला, छक्के के लिए लगाए इस शॉट को बोल्ट ने अपने हाथों से बाउंड्री से पहले ही रोक लिया। बोल्ट ने दाएं हाथ से गेंद को कैच किया और बाउंड्री लाइन से पहले ही जमीन पर लेट गए। हालांकि, विराट कोहली के आउट होने के बाद भी दिल्ली इस मैच को जीतने में कामयाब नहीं रही। आरसीबी की तरफ से एबी डिविलियर्स ने नाबाद 90 रन की धुआंधार पारी खेली और टीम को दो ओवर पहले ही जीत दिला दी। दिल्ली डेयरडेविल्स इस मुकाबले को छह विकेट से हरा गई, इस जीत से आरसीबी की उम्मीदें आने वाले मैचों के लिए काफी बढ़ गई होंगी।

इस मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 174 रन का मजबूत स्कोर बनाया जिसे बेंगलोर ने 18 ओवर में चार विकेट पर 176 रन बनाकर हासिल कर लिया। डिविलियर्स ने 39 गेंदों पर 10 चौके और पांच छक्के उड़ाए। कप्तान विराट कोहली ने 26 गेंदों पर 30 रन में दो चौके और एक छक्का लगाया। क्विंटन डी कॉक ने 18, कोरी एंडरसन ने 15 और मंदीप सिंह ने नाबाद 17 रन का योगदान दिया।

Don’t try this at home or anywhere

What a one-handed screamer from @Trent_Boult!#KhelDekhGameDikha#Kohli#boult#Catch

@DelhiDaredevils #RCBvDD pic.twitter.com/QrWyopbMHg

— Nothing!!! Nothing!!! (@Movietime24X7) April 21, 2018