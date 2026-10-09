भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के खिलाफ चार महिला पहलवानों की अपील पर दिल्ली की अदालत में शुक्रवार नौ अक्टूबर 2026 को सुनवाई हुई।

अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को तय की। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने 28 सितंबर को बृजभूषण शरण सिंह, राज्य सरकार और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को नोटिस जारी किये थे।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शुक्रवार नौ अक्टूबर 2026 को जज ने बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर के लिए तय की।

अपील करने के फैसले पर अभी कोई फैसला नहीं: सरकारी वकील

जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या वह अपील करने वाली है तब सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकारी वकील ने फैसले के बारे में अदालत को बताने के लिए 15 दिन का समय मांगा।

जज दिग विनय सिंह ने कहा कि जब बहस शुरू होगी तब कार्यवाही बंद कमरे में होगी। मामले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में मौजूद थे।

गत तीन अगस्त को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को 6 महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया था।

महिला पहलवानों ने 25 सितंबर को फैसले को दी थी चुनौती

इसके बाद 25 सितंबर को दायर एक आपराधिक अपील में बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के फैसले को चुनौती दी गई। छह महिला पहलवानों में वर्ल्ड चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश फोगाट भी शामिल थीं।

पहलवानों की अपील के अनुसार, बरी करने का फैसला कानून की नजर में टिकने लायक नहीं था। यह रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के ‘साफ तौर पर गलत और चुनिंदा मूल्यांकन’ पर आधारित था, अटकलों और अनुमानों पर टिका था। इसमें ‘कानून के बाध्यकारी और स्थापित सिद्धांतों’ को लागू नहीं किया गया था।

बृजभूषण शरण सिंह बरी: जंतर-मंतर के धरने से कोर्ट के फैसले तक, जानिए पूरे विवाद की टाइमलाइन

जनवरी 2023 में जंतर-मंतर से शुरू हुआ पहलवानों का आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट के दखल, दो FIR, POCSO केस, चार्जशीट और आखिरकार दिल्ली कोर्ट का फैसला। पढ़िए बृजभूषण शरण सिंह मामले की पूरी टाइमलाइन और जानिए कब-क्या हुआ। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)