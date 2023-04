IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी जिंदा, आसान भाषा में समझें पूरा गणित

आईपीएल 2023 में 40 मैच हो चुक हैं और अभी तक के हालात देखकर ल रहे हैं कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम टीमों को 16 से 18 अंक चाहिए होंगे।

आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम। (सोर्स-एपी फोटो)

