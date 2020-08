इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा। टीम के विस्फोटक ओपनर जेसन रॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जेसन रॉय ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज से भी अपना नाम वापस ले लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने उनके स्थान पर टीम में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेनियल सम्स को शामिल किया है। सम्स पहली बार आईपीएल का हिस्सा होंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश में शानदार प्रदर्शन किया है।

ईसएपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने चोट के कारण जेसन रॉय को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर कर दिया है। रॉय आईपीएल से बाहर होने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले क्रिस वोक्स भी बाहर हो चुके हैं। संयोग है कि वे दिल्ली के लिए ही खेलने वाले थे। दिल्ली को दोहरा झटका लगा है। उसने इससे पहले वोक्स की जगह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिच नोर्त्जे को टीम में शामिल किया था। डेनियल सम्स की बात करें तो वे पिछले सीजन में बिग बैश के सबसे सफल गेंदबाज थे। उन्होंने 2019-20 सीजन में 17 मैच में 30 विकेट अपने नाम किए थे। सम्स किसी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पांचवें तेज गेंदबाज बने थे।

किसी टी20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अल्फांसो थॉमस के नाम है। उन्होंने एफपी टी20 लीग के 2010 सीजन में 19 मैच में 33 विकेट लिए थे। उनके बाद दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपरकिंग्स के ड्वेन ब्रावो हैं। ब्रावो ने 2013 में 18 मैच में 32 विकेट अपने नाम किए थे। एफपी टी20 लीग के 2010 सीजन में डैनी ब्रिग्स ने 19 मैच में 31 विकेट हासिल किए थे। वहीं, पैट ब्राउन ने टी20 ब्लास्ट के 2018 सीजन में 16 मैच में 31 विकेट लिए थे।

