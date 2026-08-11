इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलने वाले बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को हुगली जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर मेडिकल की एक छात्रा ने शादी का वादा करके कथित तौर पर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने मंगलवार (11 अगस्त) को यह जानकारी दी।

हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुनार भूषण सिंह ने पीटीआई को बताया, ”उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार करने का अदालत का आदेश था। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा।” पोरेल को मोगरा पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया और उन्हें मंगलवार को चिनसुरा की एक कोर्ट में पेश किया जा सकता है।

20 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी का दिया था निर्देश

यह गिरफ्तारी तब हुई जब 20 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस को मामले के सिलसिले में क्रिकेटर को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। अदालत ने शिकायतकर्ता की तस्वीरों के प्रसार को रोकने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने का भी आदेश दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने पोरेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के अलावा धारा 311 और 318 और बीएनएस के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 72 के तहत मामला दर्ज किया है।

साढ़े तीन साल से ‘रिलेशनशिप’ में थे

कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे लगभग साढ़े तीन साल से ‘रिलेशनशिप’ में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों ने एक साथ विदेश यात्रा की,थी, लेकिन पोरेल ने बाद में अपने रिश्ते से इन्कार कर दिया जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया।

चंदननगर में पोरेल आवास पर नहीं मिले

शिकायत के मुताबिक करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था, लेकिन उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। जून की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और टीमें चंदननगर में पोरेल के आवास पर कई बार गईं, लेकिन वह वहां नहीं मिले।

पोरेल ने आरोपों से इन्कार किया था

महिला ने बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद अदालत ने पुलिस को 20 जुलाई को पोरेल को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। क्रिकेटर पर बलात्कार के आरोप के अलावा आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल हैं। पोरेल ने पहले आरोपों से इन्कार किया था। पोरेल और उनके परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

अभिषके पोरेल का आईपीएल रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग में अभिषके पोरेल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 33 पारियों में 796 रन बनाए हैं। इसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। 65 सर्वोच्च स्कोर है। आईपीएल 2026 में उन्हें सिर्फ 6 मैचों में मौका मिला। उन्होंने 27 के औसत से 108 रन बनाए। इसमें एक अर्धशतक शामिल है।

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