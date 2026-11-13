भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दीप्ति शर्मा ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और अपने करियर में उन्होंने दूसरी बार इस सम्मान को हासिल किया। 29 साल की दीप्ति को इसके लिए बांग्लादेश की सोभाना मोस्तरी और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने चुनौती मिली थी, लेकिन उन्होंने दोनों को पीछे छोड़ दिया।

दीप्ति बनीं आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ

अक्टूबर महीने में जिम्बाब्वे के भारत दौरे के दौरान दीप्ति ने अलग-अलग फॉर्मेट में कुल 155 रन बनाए थे और 7 विकेट भी लिए थे। इस दौरान भारतीय महिला टीम ने अपने सभी छह मैच जीते थे। दीप्ति शर्मा ने रायपुर में खेले गए टी20आई सीरीज के पहले मैच में भारत के लिए 49 रन की तेज पारी खेली थी जिससे टीम इंडिया अच्छी स्थिति में आई थी। इस मैच में एक समय पर भारत ने अपने 4 विकेट 19 रन पर गंवा दिए थे। इस पूरी सीरीज के दौरान उन्होंने दो विकेट भी लिए और भारत ने जिम्बाब्वे के क्लीन स्वीप किया था।

दीप्ति शर्मा ने यही फॉर्म वनडे सीरीज में भी जारी रखी और पहले मैच में 2 विकेट लिए। उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दूसरे मैच में आया जिसमें उन्होंने अपने करियर का दूसरा वनडे शतक लगाया था और 2 विकेट भी लिए जिससे भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी। इस अवॉर्ड को जीतने के बाद दीप्ति ने कहा कि आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीता काफी शानदार रहा और इस दौरान शतक लगाना मेरे लिए खास पल था।

दीप्ती ने कहा कि मुझे अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व है खासकर युवा खिलाड़ियों के खेल पर। उन्होंने कहा कि मैं इस सम्मान के लिए वोटिंग पैनल और फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। साथ ही अपनी टीम की साथियों और कोचों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं यह अवॉर्ड दुनिया भर में मौजूद अपने सभी फैंस को समर्पित करना चाहती हूं। पुरुष वर्ग में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को यानसेन ने अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में अपनी टीम की 2-1 से जीत में दिए गए योगदान के लिए यह सम्मान मिला।

पाकिस्तानी ओपनर उस्मान खान ने आर्यवीर सहवाग को छोड़ा पीछे; U19 एशिया कप में सबसे ज्यादा 4-6 लगाने वाले टॉप-5 बैटर

पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान ने सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में आर्यवीर सहवाग को पीछे छोड़ दिया तो वहीं आर्यवीर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)