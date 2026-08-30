भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2026 के अपने पहले लीग मैच में थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। इस मैच में शैफाली वर्मा को उनकी 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन भारत की जीत में दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी का भी जबरदस्त योगदान रहा। दिप्ती शर्मा ने इस मैच में 3 विकेट लिए और वो अब महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं।

दीप्ति शर्मा ने तोड़ा थिपाचा पुत्थावोंग

थाईलैंड के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने गजब की गेंदबाजी की और उन्होंने 1.1 ओवर में 3 विकेट लिए और एक ओवर मेडन भी फेंका। यानी उन्होंने इस मैच में कुल 7 गेंदें फेंकी जिस पर कोई रन नहीं बना और तीन सफलता भी उन्हें मिली। इन 3 विकेट की मदद से वो अब महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गईं। उन्होंने थाईलैंड की कप्तान थिपाचा पुत्थावोंग का रिकॉर्ड तोड़ा।

दीप्ति शर्मा के अब महिला टी20आई में कुल 171 विकेट हो चुके हैं जबकि थिपाचा पुत्थावोंग के नाम पर कुल 170 विकेट दर्ज हैं। महिला टी20आई में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर हेनरीट इशिमवे हैं जिनके नाम पर कुल 164 विकेट दर्ज हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सोफी एक्लेस्टोन हैं जिन्होंने महिला टी20आई में अब तक कुल 154 विकेट लिए हैं तो हीं कैरी चान 153 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पांचवें स्थान पर 153 विकेट के साथ ही ओनिचा कामचोम्फु भी मौजूद हैं।

महिला T20I में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज

171 विकेट – दीप्ति शर्मा

170 विकेट – थिपाचा पुथावोंग

164 विकेट – हेनरीट इशिमवे

154 विकेट – सोफी एक्लेस्टोन

153 विकेट – कैरी चान

153 विकेट – ओनिचा कामचोम्फु

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