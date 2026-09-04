महिला एशिया कप 2026 में भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का लगातार जलवा जारी है। उन्होंने पहले दो मैचों में ही छह विकेट लेते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले मुकाबले में थाइलैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर वह महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई थीं। वहीं थाइलैंड की थिपाचा पुत्थावोंग ने उन्हें फिर पीछे छोड़ दिया था। अब हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 3 विकेट लेकर दीप्ति फिर से नंबर 1 बन गई हैं।

दीप्ति शर्मा और थाइलैंड की गेंदबाज के बीच रेस जारी है। दीप्ति ने अब तक अपने करियर में 151 टी20 इंटरनेशनल खेलते हुए 148 पारियों में 174 विकेट झटके हैं। जबकि थाइलैंड की पुत्थावोंग ने 110 मैचों की 107 पारियों में ही 173 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। दोनों के बीच मौजूदा एशिया कप में लगातार नंबर 1 की पेजिशन के लिए खींचतान जारी है। इस टूर्नामेंट में थाइलैंड की खिलाड़ी ने भी 3 मैचों में 5 विकेट झटके हैं।

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 10 गेंदबाज

क्रम खिलाड़ी मैच पारी गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट 1 दीप्ति शर्मा (भारत) 151 148 3187 531.1 14 3358 174 5/10 19.29 6.32 18.31 1 2 2 थिपाचा पुत्थावोंग (थाइलैंड) 110 107 2317 386.1 39 1588 173 5/3 9.17 4.11 13.39 6 3 3 हेनरीत इशिमवे (रवांडा) 134 128 2413 402.1 23 1796 164 5/6 10.95 4.46 14.71 7 2 4 सोफी एक्लेस्टोन

(इंग्लैंड) 113 112 2517 419.3 10 2532 154 4/18 16.44 6.03 16.34 2 0 5 कैरी चान (हॉन्गकॉन्ग) 116 115 2387 397.5 18 1794 153 5/4 11.72 4.50 15.60 3 4 6 ओनिचा कोम्फाचु (थाइलैंड) 142 129 2397 399.3 17 1801 153 5/18 11.77 4.50 15.66 5 1 7 मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया) 126 125 2545 424.1 11 2713 152 5/15 17.84 6.39 16.74 4 1 8 कोनसिलेट अवेको (युगांडा) 122 121 2721 453.3 37 1780 145 4/6 12.27 3.92 18.76 2 0 9 निदा डार (पाकिस्तान) 160 152 3062 510.2 13 2910 144 5/21 20.20 5.70 21.26 1 1 10 सुलीपोर्न लामोई (थाइलैंड) 121 117 2336 389.2 20 1655 139 4/9 11.90 4.25 16.80 4 0

दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट की भी नंबर 1 गेंदबाज

दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट भी लीडिंग विकेट टेकर हैं। उन्होंने अब तक 365 विकेट महिला क्रिकेट में झटके हैं। वह नंबर 1 गेंदबाज हैं। उन्होंने हाल ही में झूलन गोस्वामी के 355 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी इस लिस्ट में तीसरे और इंग्लैंड की नेट सीवर ब्रंट चौथे व सोफी एक्लेस्टोन 5वें स्थान पर हैं।

Women’s Asia Cup 2026: भारत सेमीफाइनल में, हॉन्गकॉन्ग को हराकर अंकतालिका में नंबर 1; ये हैं टॉप 5 बैटर्स-बॉलर्स

भारतीय टीम हॉन्गकॉन्ग को हराकर महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ भारत अंकतालिका में टॉप पर है और टॉप 5 बैटर्स में स्मृति मंधाना नंबर 1 बन गई हैं। दीप्ति शर्मा और नंदनी शर्मा का टॉप 5 बॉलर्स में जलवा जारी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



