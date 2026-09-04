महिला एशिया कप 2026 में भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का लगातार जलवा जारी है। उन्होंने पहले दो मैचों में ही छह विकेट लेते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले मुकाबले में थाइलैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर वह महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई थीं। वहीं थाइलैंड की थिपाचा पुत्थावोंग ने उन्हें फिर पीछे छोड़ दिया था। अब हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ 3 विकेट लेकर दीप्ति फिर से नंबर 1 बन गई हैं।

दीप्ति शर्मा और थाइलैंड की गेंदबाज के बीच रेस जारी है। दीप्ति ने अब तक अपने करियर में 151 टी20 इंटरनेशनल खेलते हुए 148 पारियों में 174 विकेट झटके हैं। जबकि थाइलैंड की पुत्थावोंग ने 110 मैचों की 107 पारियों में ही 173 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। दोनों के बीच मौजूदा एशिया कप में लगातार नंबर 1 की पेजिशन के लिए खींचतान जारी है। इस टूर्नामेंट में थाइलैंड की खिलाड़ी ने भी 3 मैचों में 5 विकेट झटके हैं।

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 10 गेंदबाज

क्रमखिलाड़ीमैचपारीगेंदेंओवरमेडनरनविकेटसर्वश्रेष्ठ गेंदबाजीऔसतइकॉनमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
1दीप्ति शर्मा (भारत)1511483187531.11433581745/1019.296.3218.3112
2थिपाचा पुत्थावोंग (थाइलैंड)1101072317386.13915881735/39.174.1113.3963
3हेनरीत इशिमवे (रवांडा)1341282413402.12317961645/610.954.4614.7172
4सोफी एक्लेस्टोन
(इंग्लैंड)		1131122517419.31025321544/1816.446.0316.3420
5कैरी चान (हॉन्गकॉन्ग)1161152387397.51817941535/411.724.5015.6034
6ओनिचा कोम्फाचु (थाइलैंड)1421292397399.31718011535/1811.774.5015.6651
7मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया)1261252545424.11127131525/1517.846.3916.7441
8कोनसिलेट अवेको (युगांडा)1221212721453.33717801454/612.273.9218.7620
9निदा डार (पाकिस्तान)1601523062510.21329101445/2120.205.7021.2611
10सुलीपोर्न लामोई (थाइलैंड)1211172336389.22016551394/911.904.2516.8040

दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट की भी नंबर 1 गेंदबाज

दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट भी लीडिंग विकेट टेकर हैं। उन्होंने अब तक 365 विकेट महिला क्रिकेट में झटके हैं। वह नंबर 1 गेंदबाज हैं। उन्होंने हाल ही में झूलन गोस्वामी के 355 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी इस लिस्ट में तीसरे और इंग्लैंड की नेट सीवर ब्रंट चौथे व सोफी एक्लेस्टोन 5वें स्थान पर हैं।

Women’s Asia Cup 2026: भारत सेमीफाइनल में, हॉन्गकॉन्ग को हराकर अंकतालिका में नंबर 1; ये हैं टॉप 5 बैटर्स-बॉलर्स

भारतीय टीम हॉन्गकॉन्ग को हराकर महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ भारत अंकतालिका में टॉप पर है और टॉप 5 बैटर्स में स्मृति मंधाना नंबर 1 बन गई हैं। दीप्ति शर्मा और नंदनी शर्मा का टॉप 5 बॉलर्स में जलवा जारी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर