इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 के 15वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने कोलकाता नाइटराइडजर्स (Kolkata Knight Riders) को 18 रन से हरा दिया। चेन्नई की इस जीत में फाफ डुप्लेसी के साथ-साथ युवा तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने अहम भूमिका निभाई। दीपक चाहर ने केकेआर (KKR) के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई।

भाई की सफलता से उत्साहित दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के सह-मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइटराइडर्स की खिल्ली उड़ाई। मालती ने ट्वीट में लिखा, ‘भाई ले रहा है कोलकाता की….विकेटें।’ मालती ने अपने ट्वीट को deepakchahar, csk, ipl2021 को टैग भी किया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जवाब देते हुए तरह-तरह के कमेंट किए। मालती के ट्वीट पर चेन्‍नई सुपरकिंग्स के फैंस ने भी बड़ी संख्या में रिट्वीट किए।

कुछ लोग आईपीएल के दौरान मालती के स्टेडियम में नहीं दिखने से निराश हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘लेकिन स्टेडियम में तुम्हारा सेलिब्रेशन बुरी तरह से मिस कर रहा हूं। आईपीएल 2021, चेन्नई सुपरकिंग्स हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। मालती चाहर कृपया जल्द ही स्टेडियम में दिखाई दो।’

But badly miss your celebration in stadium #IPL2021 #CSK we miss you #maltichahar please come soon

— Ram keerthy (@RamLokesh14) April 21, 2021