दीपक चाहर अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर बहुत सजग रहते हैं। वह जिम में काफी वक्त बिताते हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। दीपक चाहर अपने ताजा इंस्टाग्राम वीडियो में शर्टलेस नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है कि दीपक चाहर बॉडी बिल्डर्स की तरह किसी शरीर-सौष्ठव प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं।

दीपक चाहर के वीडियो बनाने के दौरान बैकग्राउंड में ‘एलएमएफएओ’ (LMFAO) के म्यूजिक एलबम ‘सॉरी फॉर पार्टी रॉकिंग’ (Sorry for Party Rocking) का गाना आईएम ‘सेक्सी एंड आई नो इट’ (I’m sexy and I know it) बज रहा है। LMFAO एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक क्लब है। इसे रेडफो (Redfoo) और उनका भतीजा स्काईब्लू (SkyBlu) चलाते हैं। रेडफो मोटाउन रिकॉर्ड्स (Motown Records) के फाउंडर बेरी गोर्डी के बेटे (Berry Gordy) हैं।

दीपक चाहर का यह इंस्टाग्राम वीडियो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। उनकी इस पोस्ट पर बहन मालती चाहर ने भी मजेदार कमेंट किया है। मालती चाहर ने लिखा, ‘हम यह पहले से ही जानते हैं।’ इसके बाद उन्होंने आग वाली इमोजी भी पोस्ट की है। दीपक की पोस्ट पर भारतीय टेस्ट टीम के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने भी रिएक्शन दिया है। दीपक ने अपने इस वीडियो को RAW, नोफिल्टर, रील्स, फन और ‘बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला’ (burenazarwaleteramuhkala) को भी टैग किया है।

भाई की तरह मालती चाहर भी चर्चा में बनी रहती हैं। वह भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। खुद को फिट रखने के लिए वह भी जिम में काफी वक्त बिताती हैं। वह मिस दिल्ली कॉन्टेस्ट की सेकंड रनरअप भी रह चुकी हैं। पेशे से मॉडल और एक्ट्रेस मालती के इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। वे ‘साड्डा जलवा’ सांग में नजर आई थीं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 शुरू होने से पहले खबर आई थी कि दीपक चाहर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तब मालती ने ट्विटर पर दीपक चाहर की एक तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, ‘तुम एक सच्चे योद्धा हो, जो लड़ने के लिए पैदा हुए हो। अंधेरी रात के बाद एक चमकता दिन भी होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम शानदार तरीके से वापसी करोगे। तुम्हारी दहाड़ का इंतजार कर रही हूं।’

कोरोना को हराने के बाद दीपक चाहर तुरंत मुकाबले की तैयारियों में जुट गए थे। उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। उस तस्वीर में शर्टलेस दिख रहे दीपक चाहर के सिक्स-पैक साफ दिख रहे थे। दीपक ने उसके कैप्शन में लिखा था, ‘जीवन संघर्ष करने और सुधारने की भूख के बारे में है।’