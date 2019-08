Deepak Chahar and Rahul Chahar: दीपक लोकेंदरसिंह चहर और राहुल देशराज चहर दोनों कजिन (चचेरे भाई) हैं। दीपक जहां तेज गेंदबाज हैं, वहीं राहुल अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को उलझाने के लिए चर्चित हैं। दीपक टीम इंडिया के लिए वनडे और टी-20 में डेब्यू कर चुके हैं। राहुल को इंडिया कैप पहनने का इंतजार है। हालांकि, उनका यह सपना वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैच की सीरीज के आज होने वाले पहले मैच में सच हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो यह उनके लिए जन्मदिन का एडवांस में दिया गया तोहफा होगा। राहुल का जन्म 4 अगस्त 1999 को राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। दीपक उनसे 7 साल बड़े हैं। उनका जन्मदिन भी अगस्त की 7 तारीख को है। उनका जन्मस्थान उत्तर प्रदेश की ताज नगरी (आगरा) है।

दीपक और राहुल ने बचपन से ही टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखा था। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन बीसीसीआई.टीवी को दिए साक्षात्कार के दौरान किया। दीपक ने बताया, ‘मैंने पहले खेलना शुरू किया। जब राहुल ने भी खेलना शुरू किया, तो हमने देश के लिए एक साथ खेलने का सपना देखा। वास्तव में, हमारे परिवार की भी यही ख्वाहिश थी कि हम दोनों टीम इंडिया के लिए खेलें। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसे देखते हुए हममें से एक का भी देश के लिए खेलना बड़ी चुनौती थी लेकिन अब हम देश का प्रतिनिधत्व करेंगे।’ दीपक ने पिछले साल 25 सितंबर को दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलकर वनडे में डेब्यू किया था। उनका टी-20 में डेब्यू भी पिछले 8 जुलाई को हुआ था। तब उन्होंने ब्रिस्टल के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलकर अपने टी-20 करियर की शुरुआत की थी।

राहुल ने बताया, ‘अपने चचेरे भाई के साथ टीम इंडिया के लिए डेब्यू करना एक शानदार अहसास है। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब ताऊ जी चाहते थे कि हम एकसाथ टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करें। वे हमेशा मुझसे कहते थे कि हममें से किसी एक की बजाए हम दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।’ राहुल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं। दीपक चेन्नई सुपरकिंग्स का हिस्सा हैं। इस साल आईपीएल फाइनल में राहुल बड़े भाई दीपक की गेंद पर आउट हुए थे। उन्हें अपना आउट होना अब भी याद है। राहुल ने बताया, ‘आईपीएल फाइनल के दौरान, जब मैं दीपक की गेंद पर आउट हुआ तो सभी खिलाड़ियों ने मेरा मजाक उड़ाया था।’ भारतीय क्रिकेट टीम में इस समय हार्दिक पंड्या और क्रुणाल पंड्या भी हैं। ये दोनों सगे भाई हैं।

