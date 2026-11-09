भारत के प्रतिष्ठित घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए लगातार अब टीमों के स्क्वाड जारी होने का सिलसिला जारी है। 32 टीमों वाला एलीट राउंड का यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसी बीच रविवार रात एलीट ग्रुप ए में शामिल राजस्थान ने अपने स्क्वाड का ऐलान हुआ है। इस टीम की कप्तानी दीपक चाहर को सौंपी गई है, वहीं मानव सुतार उपकप्तान बनाए गए हैं।

दीपक चाहर के भाई राहुल चाहर भी इस टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को भी स्क्वाड में जगह मिली है। बाएं हाथ के 18 वर्षीय बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज अभिषेक मूंद को भी राजस्थान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी महिपाल लोमरोर भी स्क्वाड का हिस्सा हैं।

मुकुल की एंट्री, खलील अहमद बाहर

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार खेल दिखाकर आईपीएल 2026 में सुर्खियां बटोरने वाले मुकुल चौधरी को भी इस टीम में जगह मिली है। कार्तिक, मुकुल के अलावा तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज कुणाल सिंह राठौर का भी चयन हुआ है। हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवर हो रहे खलील अहमद का इस टीम में चयन नहीं हो पाया है। हाल ही में उनको सीएसके से सनराइजर्स हैदराबाद में ट्रेड किया गया था।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए राजस्थान का स्क्वाड

दीपक चाहर (कप्तान), मानव सुतार (उपकप्तान), अजय राज सिंह, कार्तिक शर्मा, राहुल चाहर, रामनिवास गोलाड़ा, रोहन राजभर, अभिजीत तोमर, हिमांशु सिंह राणा, हनी प्रताप सिंह, कुणाल सिंह राठौड़, महिपाल लोमरोर, मुकुल चौधरी, हिमांशु नेहरा, अभिषेक मूंद।

राजस्थान का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 में ग्रुप स्टेज का शेड्यूल

राजस्थान की टीम बंगाल, बड़ौदा, डिफेंडिंग चैंपियन झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसी मजबूत टीमों के साथ ग्रुप ए में मौजूद है। राजस्थान का पहला मैच 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के खिलाफ होगा। वहीं दूसरे मैच में टीम 16 नवंबर को झारखंड और फिर 18 नवंबर को झारखंड का सामना करेगी। इसके बाद 20 नवंबर को बड़ौदा, 22 नवंबर को मिजोरम, 24 नवंबर को कर्नाटक के बाद 26 नवंबर को राजस्थान आखिरी लीग मैच बंगाल के खिलाफ खेलने उतरेगी।

रिंकू सिंह बने उपकप्तान, आयुष बडोनी IN, रजत पाटीदार हुए बाहर; एशिया कप राइजिंग स्टार्स के लिए बदला इंडिया ए का स्क्वाड

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का आगाज 19 नवंबर से होना है। इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया ए का स्क्वाड जारी हो गया था लेकिन अब उसमें बदलाव हुआ है। रजत पाटीदार बाहर हो गए हैं और आयुष बडोनी की एंट्री हुई है। जबकि रिंकू सिंह उपकप्तान बने हैं और तिलक वर्मा कप्तान हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





