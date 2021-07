श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को शानदार जीत दिलाने वाले दीपक चहर लगातार सुर्खियां बटो रहे हैं। वहीं उनके साथ टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी टीम के प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चा में हैं। इसी बीच दीपक चहर ने अपने कोच को ‘पूरे इंडिया का गुंडा’ बताया है। चाहर के इस कमेंट के बाद सोशल मिडिया पर लोग एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

वैसे तो टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ अपने शांत स्वभाव के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं। हाल में उनको लेकर एक ऐड आया था, जिसमें उनको गुस्सा करते हुए दिखाया गया था। उस ऐड में द्रविड़ बैट से गाड़ी पर हमला करते दिखे थे और बाद में चिल्लाते हुए कहा था, ‘मैं इंद्रानगर का गुंडा हूं।’

इसी ऐड की तर्ज पर तीसरे वनडे से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक चहर ने कहा कि ‘द्रविड़ सिर्फ इंद्रानगर के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के गुंडे हैं।’



आपको बता दें कि दूसरे मैच के दौरान कोच राहुल द्रविड़ डगआउट में आए थे और उन्होंने क्रीज पर मौजूद दीपक चहर के लिए मैसेज भेजा था। चहर ने बताया कि कोच द्रविड़ ने उनसे कहा था कि, वह आखिरी तक क्रीज पर टिकें। जिसको उन्होंने माना और आखिरी में टीम को जीत दिलाई।

: @deepak_chahar9 talks about the impact @msdhoni has had on his on-field mindset. #TeamIndia #SLvIND pic.twitter.com/T5sM5bL1MX

— BCCI (@BCCI) July 22, 2021