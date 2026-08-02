पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दीप दासगुप्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम को चेतावनी दी है कि वे श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर ना रखें। दीप दासगुप्ता ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से आग्रह किया है कि वे कुलदीप को उस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल करें जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल का हिस्सा है।

कुलदीप यादव इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। आखिर में भारत यह सीरीज 2-1 से हार गया और कई लोगों ने सवाल उठाया कि इंग्लैंड दौरे पर इस बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर को एक भी मौका क्यों नहीं दिया गया। वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद कुलदीप यादव इंग्लैंड में ही रुक गए और वहां चल रहे वन-डे कप के लिए यॉर्कशायर टीम से जुड़ गए। 31 साल के कुलदीप यॉर्कशायर के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं।

कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में करें शामिल

श्रीलंका की पिचों से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है इसलिए दीप दासगुप्ता का मानना ​​है कि कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर को स्पिन-प्रधान गेंदबाजी आक्रमण के साथ उतरना चाहिए। उनका मानना ​​है कि कुलदीप को टीम में शामिल किया जाना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस मैच में तीन स्पेशलिस्ट स्पिनरों के साथ खेल सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रीलंका में भारतीय टीम पहले चार स्पिनरों के साथ खेल चुकी हैं इसलिए अगर हालात की मांग हो तो भारत को एक अतिरिक्त स्पिनर का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

दीप दासगुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा कि कुलदीप को टीम में होना चाहिए। मैं चार स्पिनरों की बात कर रहा हूं और आप निश्चित रूप से तीन स्पिनरों के साथ खेलेंगे। मैंने उसे इंग्लैंड में देखा और बहुत से लोगों ने भी उसे देखा था। दुर्भाग्य से जिन लोगों ने टीम चुनी उन्होंने उसे नहीं देखा और यह एक अलग बात है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी टीम है। हालात को देखते हुए सीमर्स कम हैं और स्पिनर्स ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि ऐसा मौका आ सकता है जब आप चार स्पिनर्स के साथ खेलें। ऐसा हो सकता है और श्रीलंका में टेस्ट मैचों में पहले भी ऐसा हुआ है। इसलिए टीम में एक अतिरिक्त स्पिनर का होना जरूरी था।

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