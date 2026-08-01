भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर दीपदास गुप्ता ने भारतीय टीम को बड़ी चेतावनी दे डाली और कहा कि टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में क्वालिफाई करने के बारे में भूल जाना चाहिए। हालांकि दीपदास ने ऐसी बात क्यों कही उन्होंने इसके बारे में भी बताया।

र्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई करने के बारे में भूल जाना चाहिए

दीपदास गुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि मैं और ज्यादा डेवलपमेंट देखना चाहता हूं। क्या हम बेहतर हो रहे हैं। हां अनुभव की कमी है और यह बदलाव का दौर है, लेकिन सुधार देखना जरूरी है। असल में मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो शायद लोगों को पसंद न आए लेकिन अभी के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई करने के बारे में भूल जाना ही बेहतर है। इस बारे में बात न करना ही ठीक है। मेरी राय में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय टेस्ट टीम को 2020-21 वाली टीम जैसा कैसे बनाया जाए। उस दौर जैसी टीम जब भारत विदेशों में भी जीत रहा था और घरेलू सीरीज भी जीत रहा था।

दीपदास गुप्ता ने आगे कहा कि अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हो सकता है कि आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करें। आप बस उस खास मैच या सीरीज को जीतने के तरीके ढूंढेंगे। यह जरूरी है मुझे गलत न समझें, लेकिन इसे किसी और नजरिए से भी देखा जा सकता है। हम इसके बजाय यह सोच सकते हैं कि अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में कैसे दबदबा बनाया जाए। तो या तो हम अभी बैंड-एड लगाकर काम चला सकते हैं या फिर कुछ टांके लगवाकर और आराम करके सौ प्रतिशत फिटनेस के साथ अपना बेस्ट दे सकते हैं।

दीप ने आगे कहा कि अगर टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उन पर सवाल उठाए जाएंगे। टीम में हर किसी से सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि हमने लंबे समय बाद घरेलू सीरीज हारना शुरू किया है इसलिए दबाव तो होगा ही, लेकिन ये सभी खिलाड़ी जानते हैं कि दबाव को कैसे संभालना है और दबाव में कैसे खेलना है। जब बदलाव का दौर चल रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसकी शुरुआत इंग्लैंड सीरीज से हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं।

इशान नंबर 4, केएल राहुल टॉप पर; इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर केएल राहुल हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)