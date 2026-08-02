हाल ही में घरेलू रेड-बॉल सीरीज में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के हाथों बुरी तरह हारने के बाद टर्निंग विकेट पर भारतीय बल्लेबाजी की काफी आलोचना हुई थी। अब भारतीय टीम के सामने श्रीलंका का चैलेंज है जहां हालात कुछ वैसे ही होंगे। वहां की पिचें टर्न लेंगी और गेंद के पिच होने पर धूल उड़ेगी जिससे गेंद ग्रिप करेगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने कहा कि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता है कि बॉलिंग के मुकाबले बल्लेबाजी में भारतीय टीम वहां के हालात के हिसाब से कितनी अच्छी तरह ढल पाएगी।

बैटिंग है भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता

दीपदास गुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि मुझे बॉलिंग की उतनी चिंता नहीं है जितनी बैटिंग की है। अगर हम बैटिंग की बात करें और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज को देखें तो हमने साउथ अफ्रीका में एक नया बैटिंग ऑर्डर देखा था। अगर उस नजरिए से देखें तो मैं इसे डर तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह चिंता की बात जरूर है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैटर उन हालात में कैसे खेल पाएंगे क्योंकि वहां स्पिन के लिए मददगार हालात होंगे। वहां गेंद टर्न होगी क्योंकि उनकी ताकत स्पिन बॉलिंग है। उन हालात में भारत कैसे खेलता है, भारतीय बल्लेबाज इसका सामना कैसे करते हैं, मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी चुनौती होगी।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाना मुश्किल

दीप दासगुप्ता ने आगे कहा कि खासकर श्रीलंका में मेरा मतलब है वहां पहले भी खेलना बहुत मुश्किल रहा है और अभी के हालात में तो यह और भी मुश्किल है। उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से आगे का समय दिलचस्प होगा। मेरे हिसाब से अभी नौ टेस्ट मैच बाकी हैं। पांच ऑस्ट्रेलिया के साथ, दो श्रीलंका के साथ और दो न्यूजीलैंड के साथ और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोटे तौर पर कहूं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए नौ में से सात मैच जीतने होंगे तो यह अपने आप में एक मुश्किल काम है।

किसी टीम को हल्के में नहीं ले सकते

भारत के पूर्व विकेटकीपर ने आगे कहा कि इसके अलावा श्रीलंका में श्रीलंका और न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है। ये मुश्किल चुनौतियां हैं और अगर हम देखें और एक के बाद एक सीरीज को गिनें और अफगानिस्तान के साथ खेले गए एकमात्र टेस्ट को छोड़ दें तो घर पर खेली गई पिछली तीन सीरीज में से दो में हमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है। जाहिर है यही वजह है कि आप किसी भी सीरीज या विरोधी टीम को चाहे हालात कैसे भी हों बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते।

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)