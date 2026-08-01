भारतीय टी20 क्रिकेट टीम ओपनर वैभव सूर्यवंशी को 23 अगस्त से शुरू होने वाले दिलीप ट्रॉफी 2026 सीजन के लिए ईस्ट जोन का उप-कप्तान बनाया गया है। टीम के कप्तान इशान किशन हैं और इस टीम में मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

वैभव सूर्यवंशी को टीम का उप-कप्तान बनाने का फैसला भारत के पूर्व खिलाड़ी दीप दासगुप्ता को पसंद नहीं आया। 49 वर्षीय दीप दासगुप्ता जिन्होंने खुद ईस्ट जोन के लिए कई दिलीप ट्रॉफी मैच खेले हैं ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पर इस फैसले पर अपनी राय रखी। पूर्व खिलाड़ी और अब कमेंटेटर बन चुके दासगुप्ता ने कहा कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं।

वैभव को उप-कप्तान नहीं बनाया जाना चाहिए था

दासगुप्ता ने आगे कहा कि इस टीम में अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ी हैं जो कई सालों से खेल रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को यह जिम्मेदारी दी जा सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि वैभव अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार हैं, लेकिन उनके करियर के इस पड़ाव पर खासकर रेड-बॉल फॉर्मेट में उन्हें यह जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं थी। ईस्ट जोन का पहला मुकाबला 23 अगस्त को नॉर्थ ईस्ट जोन से होगा। टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर-फाइनल मैच नॉर्थ जोन और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली वेस्ट जोन टीम के बीच खेला जाएगा। वेस्ट जोन की टीम में सरफराज खान, मुशीर खान, पृथ्वी शॉ, शार्दुल ठाकुर और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं।

दीप दासगुप्ता ने यह भी कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि जिस खिलाड़ी ने अभी-अभी रेड-बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया है, उसे ईस्ट जोन टीम का उप-कप्तान कैसे बना दिया गया। वह अभी तक इस फॉर्मेट में खुद को साबित नहीं कर पाए हैं और न ही उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। उन्हें पहले खेलने और खुद को साबित करने दें। हालांकि भारत के पूर्व खिलाड़ी इस बात से खुश थे कि राजस्थान रॉयल्स का यह स्टार खिलाड़ी रेड-बॉल क्रिकेट खेल रहा है। वैभव का रेड-बॉल क्रिकेट खेलना अच्छी बात है। मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं ऐसे युवा टैलेंट इस फॉर्मेट को छोड़कर सिर्फ व्हाइट-बॉल गेम न खेलने लगें।

आपको बता दें कि वैभव ने अब तक फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में आठ मैच खेले हैं और 207 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 93 रहा है और यह इस फॉर्मेट में उनकी एकमात्र फिफ्टी है। फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनका औसत 17.25 और स्ट्राइक-रेट 90 है। सूर्यवंशी ने अपनी लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी से क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में दो विकेट भी लिए हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन की टीम

अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, विराट सिंह, सुब्रांशु सेनापति, वैभव सूर्यवंशी, शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधु जयसवाल, अभिजीत सरकार, इशान किशन (कप्तान), कुमार कुशाग्र, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, डेनिश दास।

इशान नंबर 4, केएल राहुल टॉप पर; इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर केएल राहुल हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)