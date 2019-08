पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को शृद्धांजलि देते हुए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने मंगवलार को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखने का फैसला किया। डीडीसीए ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी है। अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष भी रह चुके थे।

अरुण जेटली का 24 अगस्त को निधन हो गया था। वे काफी दिनों से एम्स में भर्ती थे। उन्होंने दोपहर 12 बजकर 7 मिनट पर अंतिम सांस ली थी। 12 सितंबर को एक समारोह में नामकरण होगा। यह समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे।

News Alert: Kotla to be renamed as Arun Jaitley Stadium.

In a fitting tribute to its former president Arun Jaitley, @delhi_cricket has decided to name the Stadium after him. Mr Jaitley, who passed away on August 24, was president of the DDCA from 1999 to 2013. @BCCI

