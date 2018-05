IPL 2018, DD vs SRH: 63 गेंद पर 128 रन ठोक ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, दिग्गजों की लिस्ट में मिली जगह

दिल्ली डेयरडेविल्स के ऋषभ पंत ने गुरुवार (10 मई) को धमाकेदार पारी खेली। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने महज 63 गेंदों में नाबाद रहकर 128 ठोंके। हालांकि, पंत अपनी इस पारी के बलबूते टीम को होमग्राउंड पर जीत न दिला सके। लेकिन उन्होंने इस मैच में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। पंत अपनी ताबड़तोड़ पारी की वजह से उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए, जिनका शतक बनने के बाद भी टीम मुकालबा हार गई। दिल्ली के इस 20 वर्षीय खिलाड़ी को इस सूची में पहले पायदान पर जगह मिली है।

आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में यह 42वां मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुआ था। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने 20 ओवर्स में पांच विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए थे, जबकि जवाबी पारी में केन विलियमसन के खेमे ने 18.5 ओवर्स में एक विकेट खोकर 191 बना लिए थे। ऐसे में सनराइजर्स यह मैच नौ विकेट से जीत गए।

पंत ने 128 रनों की पारी में 15 चौके और सात छक्के जड़े थे। वह 203.17 की स्ट्राइक रेट से खेले थे। मगर उनका यह स्कोर सिर्फ रिकॉर्ड्स में ही अपनी जगह दर्ज करा सका। पंत की यह पारी आईपीएल इतिहास में 50वां शतक थी। वह इसके साथ इस टी-टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए।

