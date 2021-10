DC Vs RCB Live Streaming IPL 2021: कब, कहां और कैसे देखें आज के मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग?

DC Vs RCB Live Streaming IPL 2021, when and where to watch: इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप जनसत्ता.कॉम से भी जुड़े रह सकते हैं।

IPL 2021 Match 56, DC Vs RCB Live Streaming

DC Vs RCB Live Streaming IPL 2021: आईपीएल (Indian premier league) 2021 के 56वें मुकाबले में आज आमने-सामने हैं दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी और दिल्ली पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और आरसीबी तीसरे स्थान पर। आरसीबी को अगर दूसरे स्थान पर पहुंचना है तो आज दिल्ली को 163 या उससे ज्यादा रनों से हराना होगा। कब और कहां होगा आज का मुकाबला ? दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस का समय शाम 7:00 बजे का है। कैसे देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव अपडेट्स ? मैच की लाइव कवरेज स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनल्स स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 3 और स्टार स्पोर्ट्स 3 एचडी पर देखी जा सकती है। मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। आप जनसत्ता.कॉम पर भी आईपीएल 2021 के इस मैच की लाइव कॉमेंट्री, स्कोरकार्ड और नवीनतम अपडेट भी देख सकते हैं। DC vs RCB IPL 2021: यहां देखिए दोनों टीमों की Playing 11 दिल्ली कैपिटल्स पहले से ही 13 में से 10 मुकाबले जीतकर 20 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। वहीं विराट कोहली की अगुआई वाली आरसीबी तीसरे पायदान पर काबिज है। आरसीबी 13 में से 8 मुकाबले जीतकर 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। क्या कहते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड ? हेड टू हेड रिकॉर्ड में आरसीबी का पलड़ा दिल्ली कैपिटल्स पर भारी है। इससे पहले दोनों टीमें 25 बार भिड़ी हैं। जिसमें से 15 बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीत मिली है और 10 बार दिल्ली की टीम जीती है। इस सीजन में खेले गए पहले मुकाबले में भी विराट कोहली की टीम ने अहमदाबाद में ऋषभ पंत की टीम को हराया था। Indian Premier League, 2021 Dubai International Cricket Stadium, Dubai 08 October 2021 Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals Match Yet To Begin ( Day – Match 56 ) Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

पढें खेल समाचार (Khel News). हिंदी समाचार (Hindi News) के लिए डाउनलोड करें Hindi News App. ताजा खबरों (Latest News) के लिए फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ें।