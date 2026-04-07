आईपीएल 2026 के 14वें मैच में बुधवार 8 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत गुजरात टाइटंस से होने वाली है। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले गुजरात को जहां गुड न्यूज मिली है, वहीं दिल्ली की टीम के लिए खबर अच्छी नहीं है। गुजरात के नियमित कप्तान शुभमन गिल की वापसी दिल्ली के खिलाफ साई सुदर्शन ने कंफर्म कर दी है। वहीं दिल्ली के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वापसी फिर टल गई है।

दिल्ली कैपिटल्स की बढ़ी चिंता

दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिचेल स्टार्क कंधे और एल्बो की इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्क अभी कम से कम 3 मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए और मिस कर सकते हैं। वह पिछले दोनों मैच भी नहीं खेले थे और अब नई रिपोर्ट के हिसाब से वह 20 अप्रैल से पहले टीम के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। यह दिल्ली कैपिटल्स के लिए आने वाली चुनौतियों के सामने बड़ा सेटबैक हो सकता है।

गुजरात टाइटंस के लिए गुड न्यूज

गुजरात के कप्तान शुभमन गिल फिलहाल दिल्ली के खिलाफ होने वाले मैच में वापसी के लिए तैयार हैं। साई सुदर्शन ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल की वापसी को कंफर्म किया है। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में राशिद खान ने पिछले मैच में टीम की कप्तानी की थी। गुजरात को पहले दोनों मैचों में हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में दिल्ली के खिलाफ दिल्ली के मैदान पर टीम के लिए जीतना बड़ी चुनौती होगी।

दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, पथुम निसांका, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, औकिब डार, नीतीश राणा, मिशेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, लुंगिसानी एनगिडी, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव।

गुजरात टाइटंस का पूरा स्क्वाड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, जयंत यादव, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु।

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