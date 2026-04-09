इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार (8 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर पर दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। आईपीएल के 18 साल इतिहास में 16 बार मैचों का फैसला 1 रन से हुआ है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सबसे ज्यादा 3-3 बार 1-1 रन जीती हैं। दिल्ली की फ्रेंचाइजी (कैपिटल्स/डेयरडेविल्स) सबसे ज्यादा चार बार एक रन से मैच हारी है।

चेन्नई सुपर किंग्स 2 बार हारी है। मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स, पुणे वॉरियर्स,राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स,कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने 1-1 बार 1 रन से मैच गंवाया है। मैदानों की बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन, हैदाराबाद के उप्पल, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3-3 बार 1-1 रन से मैचों का फैसला हुआ है।

इंडियन प्रीमियर लीग
IPL के सबसे रोमांचक मुकाबले: सिर्फ 1 रन से जीत
2008 से 2026 तक के सभी 1-रन अंतर वाले मैचों का विश्लेषण
16
कुल रोमांचक मैच
(1 रन से जीत)
18
वर्षों का सफर
(2008 – 2026)
13
अलग-अलग टीमें
शामिल (विजेता)
8
अलग-अलग मैदान
इन मुकाबलों के
खेल का रोमांच
जब एक रन ने बदल दी पूरी कहानी
IPL के 18 सीजन में सिर्फ 16 बार ऐसा हुआ जब कोई टीम महज 1 रन के अंतर से जीती। ये मैच क्रिकेट के सबसे रोमांचक पलों में से हैं — जब आखिरी गेंद तक नतीजा तय नहीं था। सभी मैच पूरे 20 ओवर खेले गए और हर बार गेंदबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी।
ताजा रिकॉर्ड
8 अप्रैल 2026 को GT ने दिल्ली में DC को 1 रन से हराकर इस सूची में सबसे नया नाम दर्ज कराया। KKR ने 2024 और 2025 में लगातार दो बार एक रन से जीत हासिल की।
सबसे ज्यादा जीत (1 रन से)
MI (मुंबई इंडियंस)
3
RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
3
KKR (कोलकाता नाइट राइडर्स)
2
Kings XI / PBKS
2
CSK, DD, SRH, LSG, GT
1 – 1
सबसे ज्यादा हार (1 रन से)
DD/DC (दिल्ली डेयरडेविल्स/कैपिटल्स)
4
RR (राजस्थान रॉयल्स)
3
CSK (चेन्नई सुपर किंग्स)
2
मुंबई, डेक्कन, पुणे वॉरियर्स,सुपरजायंट,केकेआर,आरसीबी,पंजाब
1 – 1
दबाव में टीमें
MI और RCB — दोनों ने 3-3 बार 1 रन से जीत दर्ज की है, जो किसी भी टीम से सबसे ज्यादा है। वहीं RR और CSK इस अंतर से सबसे ज्यादा बार हारी हैं।
सर्वाधिक रोमांचक मैदान
1
ईडन गार्डन
कोलकाता
3
मैच
1
हैदराबाद (उप्पल)
हैदराबाद
3
मैच
1
दिल्ली (कोटला / अरुण जेटली)
नई दिल्ली
3
मैच
4
वानखेड़े स्टेडियम
मुंबई
1
मैच
4
बेंगलुरु / चेन्नई / मोहाली / पुणे / अहमदाबाद / जोहान्सबर्ग
अन्य शहर
1
प्रत्येक
खास तथ्य
Eden Gardens, हैदराबाद और दिल्ली — तीनों मैदानों पर 3-3 बार 1 रन के रोमांचक मुकाबले हुए। 2009 में एकमात्र विदेशी मैच जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में हुआ था।
विजेता प्रतिद्वंद्वी मैदान तारीख
किंग्स XI v एमआई वानखेड़े 21 मई 2008
किंग्स XI v चार्जर्स जोहान्सबर्ग 17 मई 2009
डेयरडेविल्स v आरआस दिल्ली 29 अप्रैल 2012
मुंबई इंडियंस v वॉरियर्स पुणे 3 मई 2012
चेन्नई सुपर किंग्स v डेयरडेविल्स चेन्नई 9 अप्रैल 2015
गुजरात टाइटंस v डेयरडेविल्स दिल्ली 27 अप्रैल 2016
आरसीबी v किंग्स XI मोहाली 9 मई 2016
एमआई v सुपरजायंट्स हैदराबाद 21 मई 2017
आरसीबी v सीएसके बेंगलुरु 21 अप्रैल 2019
एमआई v सीएसके हैदराबाद 12 मई 2019
आरसीबी v डीसी अहमदाबाद 27 अप्रैल 2021
एलएसजी v केकेआर ईडन गार्डन 20 मई 2023
केकेआर v आरसीबी ईडन गार्डन 21 अप्रैल 2024
एसआरएच v RR हैदराबाद 2 मई 2024
केकेआर v RR ईडन गार्डन 4 मई 2025
गुजरात टाइटंस v डीसी दिल्ली 8 अप्रैल 2026
डेटा नोट
सभी 16 मैचों में जीत का अंतर 1 रन रहा। सभी मैच 20-20 ओवर के थे और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम लक्ष्य से 1 रन पीछे रह गई।
स्रोत: ESPN Cricinfo / Statsguru — IPL रिकॉर्ड्स
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दिल्ली-गुजरात आखिरी ओवर का रोमांच

दिल्ली कैपिटल्स ने 18 वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। जीत के लिए 12 गेंद पर 36 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने यहां से मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मोड़ दिया, लेकिन गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर 1 रन से जीत दर्ज की। पूरी खबर पढ़ें