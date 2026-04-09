इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार (8 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर पर दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। आईपीएल के 18 साल इतिहास में 16 बार मैचों का फैसला 1 रन से हुआ है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सबसे ज्यादा 3-3 बार 1-1 रन जीती हैं। दिल्ली की फ्रेंचाइजी (कैपिटल्स/डेयरडेविल्स) सबसे ज्यादा चार बार एक रन से मैच हारी है।
चेन्नई सुपर किंग्स 2 बार हारी है। मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स, पुणे वॉरियर्स,राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स,कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने 1-1 बार 1 रन से मैच गंवाया है। मैदानों की बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन, हैदाराबाद के उप्पल, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3-3 बार 1-1 रन से मैचों का फैसला हुआ है।
(1 रन से जीत)
(2008 – 2026)
शामिल (विजेता)
इन मुकाबलों के
|विजेता
|प्रतिद्वंद्वी
|मैदान
|तारीख
|किंग्स XI
|v एमआई
|वानखेड़े
|21 मई 2008
|किंग्स XI
|v चार्जर्स
|जोहान्सबर्ग
|17 मई 2009
|डेयरडेविल्स
|v आरआस
|दिल्ली
|29 अप्रैल 2012
|मुंबई इंडियंस
|v वॉरियर्स
|पुणे
|3 मई 2012
|चेन्नई सुपर किंग्स
|v डेयरडेविल्स
|चेन्नई
|9 अप्रैल 2015
|गुजरात टाइटंस
|v डेयरडेविल्स
|दिल्ली
|27 अप्रैल 2016
|आरसीबी
|v किंग्स XI
|मोहाली
|9 मई 2016
|एमआई
|v सुपरजायंट्स
|हैदराबाद
|21 मई 2017
|आरसीबी
|v सीएसके
|बेंगलुरु
|21 अप्रैल 2019
|एमआई
|v सीएसके
|हैदराबाद
|12 मई 2019
|आरसीबी
|v डीसी
|अहमदाबाद
|27 अप्रैल 2021
|एलएसजी
|v केकेआर
|ईडन गार्डन
|20 मई 2023
|केकेआर
|v आरसीबी
|ईडन गार्डन
|21 अप्रैल 2024
|एसआरएच
|v RR
|हैदराबाद
|2 मई 2024
|केकेआर
|v RR
|ईडन गार्डन
|4 मई 2025
|गुजरात टाइटंस
|v डीसी
|दिल्ली
|8 अप्रैल 2026
दिल्ली-गुजरात आखिरी ओवर का रोमांच
दिल्ली कैपिटल्स ने 18 वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। जीत के लिए 12 गेंद पर 36 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने यहां से मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मोड़ दिया, लेकिन गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर 1 रन से जीत दर्ज की। पूरी खबर पढ़ें।