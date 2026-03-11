Delhi Capitals Schedule 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की शुरुआत आगामी 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच से होगी। दिल्ली कैपिटल्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अपने अभियान की शुरुआत एक अप्रैल को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अवे गेम से करेगी।

दिल्ली कैपिटल्स का पहला होम गेम चार अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। दिल्ली कैपिटल्स आठ अप्रैल को गृह मैदान (दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम) पर गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। इसके बाद वह अवे गेम के लिए चेन्नई जाएगी।

दिल्ली कैपिटल्स का इंडियन प्रीमियर लीग के 2025 सीज़न में अच्छा कैंपेन रहा था। वह पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर रही थी और बहुत कम अंतर से प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ दोनों लीग मैच हारने (एक एकतरफा मुकाबला और दूसरा आखिरी ओवर का थ्रिलर) के बाद उनके चांस कम हो गए, जो आखिरकार प्लेऑफ की रेस में महंगा साबित हुआ। दिल्ली कैपिटल्स की नजर अब आईपीएल 2026 में और बेहतर प्रदर्शन करने पर होगी।

दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 शेड्यूल

01 अप्रैल: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स: इकाना स्टेडियम, लखनऊ

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स: 04 अप्रैल: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस: अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस: 08 अप्रैल: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस: अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस: 11 अप्रैल: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स: एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, मिचेल स्टार्क, डेविड मिलर, बेन डकेट, पथुम निसांका, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, आकिब अली डार, नितीश राणा, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, लुंगी एनगिडी, काइल जैमिसन, कुलदीप यादव।

