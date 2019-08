टीम इंडिया के कप्तान और दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज विराट कोहली के लिए आज का दिन यानी कि 18 अगस्त काफी खास है। इसी दिन विराट ने अपने वनडे अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। 2008 में इसी दिन कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 12 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने अपने करियर का पहला शतक 2009 में लगाया था और आज करीब 10 साल बाद कोहली 43 शतकों के साथ दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे ऊपर है।

हर खिलाड़ी के लिए वो दिन खास होता है जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आगाज करता है। एक खिलाड़ी के लिए अपने देश के लिए खेलने से बड़ा गौरव और क्या होगा। ऐसे में आज का दिन विराट के लिए काफी यादगार है। इसे और खास बनाने के लिए फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर बधाई दे रहे हैं। विराट ने अभी हाल ही में 20 हजार रन एक दशक में पूरे किए हैं। वो मौजूदा समय में वनडे और टेस्ट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं।

We heard the Roar of King in this 11 years…!!!#11YearsOfViratKohli #ViratKohli pic.twitter.com/SPZ7fHNApK

— Nishita Sarma (@MyLoveVirat18) August 18, 2019