आईपीएल 2018: आज मैच से पहले डेविड वॉर्नर ने हैदराबाद टीम को दिया मैसेज, इमोशनल हुए फैंस

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन में सोमवार(नौ अप्रैल) को रात आठ बजे राजस्थान रायल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिडंत होगी। मैच शुरू होने से कई घंटे पहले ही ट्वीट कर डेविड वॉर्नर ने सनराइजर्स टीम को शुभकामनाएं दी। साथी खिलाड़ियों को उन्होंने गुड लक कहते हुए अच्छा खेलने के लिए प्रेरित किया।गेंद से छेड़खानी में फंसने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वॉर्नर को सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी गंवानी पड़ी थी। वहीं राजस्थान रायल्स की कप्तानी से स्टीव स्मिथ को भी हटना पड़ा था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ भी दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़खानी के दोषी पाए गए थे। दोनों टीमों के बीच रात आठ बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनैशनल स्टेडियम पर मैच खेला जाएगा।वॉर्नर और स्मिथ के बॉल टैम्परिंग में फंसने के बाद से उनके स्थान पर सनराइजर्स की कमान जहां केन विलियमसन संभाल रहे हैं, वहीं राजस्थान रायल्स का नेतृत्व अंजिक्य रहाणे के कंधे पर है।

IPL 2018, CSK vs KKR: आखिरी ओवर में मैच जीत कर बोले धोनी- मेरी धड़कन भी तेज होती है, बताया कैसे रखते हैं खुद को शांत

Good luck to my friends @SunRisers play well tonight. pic.twitter.com/GpYYLDLXeJ

— David Warner (@davidwarner31) April 9, 2018