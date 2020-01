ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भारत के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में कमाल की पारी खेलते हुए अपनी टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई। फिंच के साथ खेले गई उनकी इस पारी की बदौलत मेहमान टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में दमदार शतक जड़ने वाले वार्नर की बल्लेबाजी की खूब तारीफ हो रही है। लेकिन, इस खिलाड़ी को किसी और बात का ही इंतजार है। वार्नर को टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से डिनर पार्टी के इनविटेशन का इंतजार है।

ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का जिक्र खुद वार्नर ने अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद को दिए एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि मैं उस वक्त के इंतजार में हूं कि विराट कोहली मुझे फोन करेंगे और डिनर के लिए इनवाइट करेंगे।

Guess who’s waiting for @imVkohli‘s call for dinner?

Watch this exclusive chat with @davidwarner31 ahead of the #INDvAUS ODI series!#OrangeArmy pic.twitter.com/oU5cqkA9T9

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) January 13, 2020