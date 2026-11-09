ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के 2018 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हुए सैंडपेपर बॉल टेम्परिंग को लेकर दावे को दो दिन बाद डेविड वॉर्नर ने समर्थन किया। ख्वाजा ने अपनी किताब ‘सब्र’ में दावा किया कि गेंद से छेड़छाड़ करने के लिए सैंडपेपर के इस्तेमाल के बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम और सपोर्ट स्टाफ को मामूल था। वॉर्नर ने ख्वाजा के दावे को लेकर कहा कि हर कोई सच्चाई जान गया है।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के सामने ख्वाजा के खुलासों ने क्रिकेट जगत में एक नई हलचल मचा दी है। यह घटना उस बॉल टेम्परिंग कांड के आठ साल से भी अधिक समय बाद सामने आई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन उप-कप्तान डेविड वॉर्नर, कप्तान स्टीव स्मिथ और ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ख्वाजा के दावे 2021 में ऑस्ट्रेलिया के चार गेंदबाजों पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन द्वारा जारी किए गए उस संयुक्त बयान के विपरीत हैं, जिसमें उन्होंने बॉल टेम्परिंग के बारे में पहले से कोई जानकारी होने से मना किया गया था।

सच सबके सामने आ गया है

वॉर्नर ने सोमवार (9 नवंबर) को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सच सामने लाने के लिए ख्वाजा को धन्यवाद दिया। उन्होंने उन विचारों को खारिज कर दिया कि ख्वाजा ने ये खुलासे आपनी आने वाली आत्मकथा ‘सब्र’ को बेचने के लिए किए हैं। वॉर्नर ने कहा, ‘उजी, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुमने जो कहा है, वह 100 प्रतिशत सही है। अब सबको सच पता चल गया है, सच सबके सामने आ गया है।’

स्मिथ, बैनक्रॉफ्ट और खुद वॉर्नर को सस्पेंड कर दिया गया था

टेस्ट मैच के दौरान बैनक्रॉफ्ट के ठीक बगल में बैठे होने के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जांच के समय अपना इंटरव्यू न लिए जाने पर ख्वाजा ने हैरानी जताई थी। वॉर्नर ने भी यही बात दोहराई और बोर्ड की जांच प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की। इस जांच के नतीजे के तौर पर स्मिथ, बैनक्रॉफ्ट और खुद वॉर्नर को सस्पेंड कर दिया गया था।

वॉर्नर पर हुई थी कार्रवाई

वॉर्नर पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से 12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा उन पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में किसी भी तरह के नेतृत्व या कप्तानी के पद संभालने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, 2024 में एक स्वतंत्र समीक्षा पैनल ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था।

गहन जांच कैसे माना जा सकता है?

वॉर्नर ने कहा, ‘यह पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में और खराब तरीके से की गई थी। उज्जी (उस्मान ख्वाजा), कैमरन बैनक्रॉफ्ट के बगल में बैठे थे। उज्जी का साक्षात्कार नहीं लिया गया। इसे एक गहन जांच कैसे माना जा सकता है? यह मेरी समझ से परे है।’

जांच के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगें

वॉर्नर ने आगे कहा, ‘हम यहां किसी पर उंगली उठाने या अपने पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने नहीं आए हैं। यह जवाबदेही और पारदर्शिता की बात है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सच्चाई की ठीक से जांच हो। शायद अब समय आ गया है कि लोग किसी व्यक्ति की ही जांच-पड़ताल करने या उससे जवाबदेही मांगने के बजाय, जांच के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगें।’

मीडिया में कई तरह के बयान और गलत बातें सामने आई हैं

वॉर्नर ने कहा कि इस घटना को लेकर पिछले आठ सालों में मीडिया में कई तरह के बयान और गलत बातें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस बारे में बोलने से पहले उन्होंने कुछ दिन का समय लिया, ताकि वह अपनी बेटियों से बात कर सकें और उन्हें टेस्ट मैच के दौरान हुई घटनाओं के नतीजों के बारे में समझा सकें। इस दौरान वॉर्नर को अपने परिवार के साथ घर पहुंचते हुए कैमरे में देखा गया, जहां वे काफी भावुक नजर आए।

यह सब सामने आना जरूरी था

वॉर्नर ने कहा, ‘मुझे उन्हें ठीक-ठीक बताना पड़ा कि क्या हुआ था। खासकर मेरी 12 साल की बेटी आइवी को, जो जानना चाहती थी कि हम उसे क्यों पकड़े हुए हैं, इतने सारे कैमरे क्यों हैं और हम टीवी पर क्यों रो रहे हैं। यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने उनसे एक बात जरूर कही, ‘बेटियों, हमेशा सच बोलना। क्योंकि झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है।’ वॉर्नर ने कहा कि भले ही इस घटना को फिर से कुरेदना उनके परिवार और साथ ही स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट के लिए भी एक मुश्किल दौर था, लेकिन उनका मानना ​​है कि यह सब सामने आना जरूरी था।

जब ऑस्ट्रेलिया पर लगा धोखे का दाग

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 8 साल बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गई है। आखिरी बार 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। वह दौरा विवादों और रोमांच भरपूर रहा था, लेकिन उसे याद बॉल-टैम्परिंग की घटना के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को 2021 में भी साउथ अफ्रीका का दौरा करना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर पढ़ें।